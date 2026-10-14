Luis Moncada es conocido por su interpretación de Marco Salamanca en Breaking Bad y Better Call Saul.

Antes de iniciar su carrera en cine y televisión, Moncada debió enfrentar problemas con la ley y cumplir una condena en prisión.

¿Quién es Luis Moncada?

Luis Moncada nació en Honduras y creció junto con su hermano Daniel Moncada en Los Ángeles, California.

Es un actor hondureño-estadounidense conocido principalmente por interpretar a Marco Salamanca, uno de los llamados “primos” Salamanca, en Breaking Bad y su serie derivada Better Call Saul.

Luis Moncada, actor hondureño-estadounidense (@luis_moncada)

Antes de dedicarse a la actuación, Luis Moncada estuvo involucrado en pandillas y cumplió una condena de prisión por robo de vehículos.

Después, transformó esa experiencia en parte de su historia personal y comenzó a trabajar como actor.

¿Cuántos años tiene Luis Moncada?

Luis Moncada tiene 49 años. Nació el 18 de julio de 1977.

¿Qué signo zodiacal es Luis Moncada?

Luis Moncada es Cáncer, debido a que nació el 18 de julio.

¿Quién es la esposa de Luis Moncada?

Luis Moncada estuvo casado con Michelle Moncada. De acuerdo con registros biográficos, la pareja contrajo matrimonio el 24 de julio de 2004 y posteriormente se divorció.

¿Luis Moncada tiene hijos?

Luis Moncada tiene 2 hijos. No obstante, el actor mantiene gran parte de su vida familiar fuera del ámbito público.

¿Qué estudió Luis Moncada?

No existe información pública sobre estudios universitarios o una formación académica profesional de Luis Moncada.

Su trayectoria antes de Hollywood estuvo marcada por su vida en Los Ángeles y por los problemas legales que enfrentó durante su juventud.

Luis Moncada, actor hondureño-estadounidense (@luis_moncada)

¿En qué películas y series ha trabajado Luis Moncada?

Luis Moncada comenzó a trabajar como actor en 2002, después de que un director se interesara por sus tatuajes y le ofreciera participar en una película.

Su papel más conocido llegó con Marco Salamanca en Breaking Bad. También retomó el personaje en Better Call Saul y ha participado en producciones como:

Collateral

Fast & Furious

Sabotage

Bright

Queen of the South

Criminal Minds: Beyond Borders

The Night Shift

Days of Our Lives