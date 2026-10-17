Lacianne Carriere es cantante, bailarina y actriz infantil, hermana del actor RJ Mitte.

La carrera actoral de Lacianne Carriere inició en comerciales de televisión y posteriormente participó en películas como Victorious y It’s Always Sunny in Philadelphia.

Debido a que Lacianne Carriere se mudó a Los Ángeles para desarrollar su carrera como actriz, RJ Mitte audicionó para la serie Breaking Bad.

¿Quién es Lacianne Carriere? Actriz infantil y hermana de RJ Mitte

Lacianne Carriere Mitte es una actriz originaria de Lafayette, Estados Unidos, hermana del actor RJ Mitte, quien murió el pasado 12 de octubre de 2026.

La joven actriz fue descubierta por un cazatalentos en un parque de atracciones en Texas en 2006, cuando tenía 3 años.

Lacianne Carriere, actriz y hermana de RJ Mitte (Instagram/@laciannee)

¿Qué edad tiene Lacianne Carriere?

Lacianne Carriere nació el 17 de febrero de 2004; actualmente tiene 22 años de edad.

¿Quién es el esposo de Lacianne Carriere?

Lacianne Carriere no es casada, pero es pareja del actor Monty Geer.

Lacianne Carriere y su novio, Monty Geer (Instagram/@montygeer)

¿Qué signo zodiacala Lacianne Carriere?

Lacianne Carriere es Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Lacianne Carriere?

Lacianne Carriere no tiene hijos.

¿Qué estudió Lacianne Carriere?

Se desconoce el nivel académico de Lacianne Carriere, pero su carrera ha estado enfocada a la actuación desde niña.

¿En qué ha trabajado Lacianne Carriere?

Tras ser descubierta en un parque de tracciones por un cazatalentos, Lacianne Carriere inició su carrera actoral cuando tenía 3 años y formó parte de proyectos de Universal.

La actriz se mudó a Los Ángeles para seguir con su carrera actoral; incluso, gracias a este cambio, su hermano RJ Mitte audicionó para el personaje de Walter White Jr. de Breaking Bad.

Lacianne Carriere y su hermano, RJ Mitte (Instagram/@laciannee)

Lacianne Carriere formó parte de la película de Nickelodeon, Victorius, y de otros proyectos como:

Triunfo: luchar para vender

The Unseen

Siempre hace sol en Filadelfia

Love me dead

Escape from paradise

Somebody like you

Actualmente, Lacianne Carriere trabaja en proyectos independientes y ha iniciado su carrera como cantante.