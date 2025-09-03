Kenia Os -de 26 años de edad- compartió nuevas fotos vestida de blanco y Peso Pluma no perdió la oportunidad de llamarla “ángel”.

A través de un comentario, Peso Pluma -de 26 años de edad- demostró que está cautivado con la belleza de Kenia Os.

Kenia Os publica fotos vestida de blanco y Peso Pluma la llama “ángel”

Peso Pluma no dejó pasar desapercibidas las fotos de Kenia Os vestida de blanco y le envió un mensaje muy romántico en redes sociales.

“Pero que hermoso ángel me mandó Dios”, escribió Peso Pluma en la galería de fotos de su novia Kenia Os.

Kenia Os publica fotos vestida de blanco y Peso Pluma la llama “ángel” (Instagram keniaos / Instagram keniaos)

Kenia Os compartió en Instagram un álbum de fotos luciendo un vestido en color blanco con un llamativo escote y detalles de flores.

Kenia Os aparece presumiendo de su look sensual con sus mejores poses hacia la cámara, generando gran revuelo entre sus fans.

Peso Pluma fue el más cautivado con la belleza de Kenia Os y hasta se refirió a ella como un ángel.

Los seguidores de Kenia Os aprovecharon la ocasión especial para reaccionar al romántico comentario de Peso Pluma.

Kenia Os y Peso Pluma presumen sus vacaciones románticas

Kenia Os y Peso Pluma visitaron Napa Valley en vacaciones en agosto de 2025 para una escapada romántica.

Los cantantes compartieron fotos de su viaje a través de sus redes sociales, que incluían visitas a viñedos y paseos juntos.

En una de las fotos, Kenia Os deslumbró con un atrevido bikini en color púrpura con el que presumió una figura de impacto.

Mientras que Peso Pluma posó a la orilla de la alberca con las mejores vistas de Napa Valley, arrebatándole suspiros a su novia.

Kenia Os y Peso Pluma derrocharon amor con una foto tomada en el espejo, dejando ver que su relación sigue floreciendo a 7 meses de iniciar.