La relación de Katy Perry y Justin Trudeau sigue avanzando; incluso, ya tendrían planes para el futuro de su noviazgo.

Katy Perry y Justin Trudeau llevan más de un año de relación y estarían analizando la manera del establecerse en un solo lugar para combinar sus dinámicas familiares.

Katy Perry y Justin Trudeau ya tendrían planes para el futuro de su relación

Una fuente reveló al portal Us Weekly que la relación de Katy Perry y Justin Trudeau es tan estable, que ambos están buscando establecer una dinámica familiar en conjunto.

La pareja estaría pensando en instalarse en un solo lugar para fortalecer su vínculo y encontrar una dinámica más tranquila.

Katy Perry comparte fotos con Justin Trudeau antes de San Valentín (Instagram/@katyperry)

Katy Perry y Justin Trudeau quieren dejar los viajes atrás y comenzar una vida estable, por lo que se tomarán el mes de agosto para analizar el siguiente paso en su relación.

Justin Trudeau acompañó a Katy Perry en su gira por Europa junto a sus hijos, por lo que sus familias han aceptado su relación.

Tras retirarse como Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau planeaba vivir tranquilo en Montreal, por lo que adquirió una casa.

Sin embargo, tras iniciar su relación con Katy Perry, su vida cambió y no se ha instalado del todo en Montreal.

La relación entre Katy Perry y Justin Trudeau es tan estable, que ambos conviven con los hijos del otro.

Incluso, Katy Perry está asesorando al hijo mayor de Justin Trudeau , quien tiene interés en incursionar en la música.

Katy Perry y Justin Trudeau disfrutan del verano en playas francesas

Justin Trudeau y Katy Perry están de vacaciones en las playas de Saint-Tropez en Francia y fueron captados muy románticos.

Fotografiaron a la pareja abrazados y caminando por las playas de la costa azul, “derrochando miel” a las orilla del mar.

Un fuente cercana a la pareja reveló que Justin Trudeau fue persistente para salir con Katy Perry, quien no tenía intención de salir con nadie tras su divorcio con Orlando Bloom.