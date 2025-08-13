Katy Perry vuelve a estar en boca de todos, aunque esta vez no es por su música o su vida amorosa, sino por asuntos legales.

La cantante de 40 años de edad tuvo que pagar más de 100 mil pesos por grabar un video musical en una zona prohibida de Ibiza.

La multa se estableció tras una investigación realizada por autoridades de España en la que se determinó que el equipo de Katy Perry hizo caso omiso de las reglas.

Katy Perry (@katyperry / Instagram)

Autoridades de España determinaron que el video de Katy Perry fue grabado sin permisos en un ecosistema protegido

De acuerdo con el diario El Español, Katy Perry pagó una multa de casi 130 mil pesos por grabar un video en una zona prohibida de Ibiza.

El video musical en cuestión es ‘Lifetimes’, que fue grabado en julio de 2024 en Ibiza y Formentera, en España.

Las autoridades centraron su atención en las escenas del islote de s’Espalmador, que resguarda un sistema dunar de alto valor ecológico.

De acuerdo con El Español, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural de Baleares determinó que la productora WeOwnTheCity no solicitó el permiso necesario para grabar en el lugar.

La disquera Capitol Records argumentó que sí contaba con una “aprobación verbal”, pero las investigaciones demostraron lo contrario.

Tras el pago de una multa, la investigación contra Katy Perry quedó cerrada

Aunque no se detectaron daños permanentes, las leyes españolas consideran la falta de permisos como una infracción grave.

Y es que, de acuerdo con ambientalistas, incluso las grabaciones breves pueden alterar el equilibrio natural de estos ecosistemas frágiles

Es por ello que el equipo de Katy Perry recibió una multa económica contundente, misma que fue saldada en febrero pasado.

La buena noticia para la cantante estadounidense es que no se aplicarán otras sanciones y la investigación ya quedó cerrada.

Katy Perry (@katyperry / Instagram)

Katy Perry no ha emitido declaraciones públicas sobre la sanción que le impusieron en España.

Actualmente la cantante estadounidense se encuentra enfocada en su gira mundial, que visitó la Ciudad de México en Abril pasado.

A la fecha, Katy Perry ha ofrecido más de 60 conciertos en 19 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Australia y varias ciudades de Europa.