Ruby Rose está en la mira tras haber lanzado una grave acusación contra Katy Perry, quien dice la agredió sexualmente.

La agresión sexual habría ocurrido 20 años atrás en una discoteca en Melbourne, Australia.

¿Quién es Ruby Rose?

Ruby Rose Langenheim es una actriz, modelo, presentadora de televisión y ex DJ australiana. Tiene más de 20 años de carrera artística.

Ruby Rose (@rubyrose / Instagram)

¿Qué edad tiene Ruby Rose?

Ruby Rose nació en Australia el 20 de marzo de 1986, por lo que actualmente tiene 40 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ruby Rose?

Ruby Rose no está casada. Se identifica como una persona de género fluido.

Su última relación conocida fue con la cantante Jessica Origliasso, de 41 años de edad. El noviazgo duró dos años, de 2016 a 2018.

¿Qué signo zodiacal es Ruby Rose?

A Ruby Rose la rige el signo zodiacal de piscis.

Ruby Rose (@rubyrose / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Ruby Rose?

Ruby Rose no tiene hijos, aún cuando en distintas ocasiones ha confesado que le gustaría debutar en la maternidad y formar su propia familia.

¿Qué estudió Ruby Rose?

Ruby Rose asistió al Victorian College of the Arts, donde estudió actuación.

¿En qué ha trabajado Ruby Rose?

Ruby Rose se inició como modelo en 2002 tras participar en el concurso Girlfriend.

Ha trabajado con grandes marcas como:

Urban Decay

Maybelline

Swarovski

Ralph Lauren

Nike

JAG

Milk and Honey

Gallaz

Faircloth Lane

JVC

Georg Jensen

Inició su carrera como actriz en 2008 con la película Suite for fleur , al filme se le sumaron muchos más como:

Around the Block

Break Fre

Sheep’n’Wolves

John Wick 2

xXx: Return of Xander Cage

Resident Evil: The Final ChapterPitch Perfect 3

Megalodon

The Doorman

Cranston academy: monster school

SAS: Red Notice

Vanquish

The Yacht

The Collective

En series televisivas ha participado en:

Australia’s Next Top model

The Project

Mr & Mrs Murder

Orange is the new black

Conan

The Flash

Arrow

Supergirl

Batwoman

DC’s Legends of tomorrow

Ruby Rose (@rubyrose / Instagram)

En videos musicales trabajó junto a:

The Veronicas

Bad Bunny

Ruby Rose acusa a Katy Perry de agresión sexual

El paso de Katy Perry por Coachella 2026 quedó marcado por la grave acusación que Ruby Rose lanzó en su contra.

A través de Threads, Ruby Rose reveló haber sido agredida sexualmente por Katy Perry, de 41 años de edad, cuando ambas se encontraban en una discoteca en Melbourne, Australia.

La actriz recuerda haber estado recostada en el regazo de su amigo, con los ojos cerrados, cuando de pronto la cantante frotó su vagina sobre su rostro.

“Se inclinó, apartó su ropa interior y frotó su asquerosa vagina en mi cara” Ruby Rose

Pese a que dice tener pruebas como fotos y testimonios de quienes presenciaron el acto, no demandará legalmente, ya que considera que “hablar sobre violencia y abuso sexual entre mujeres parece ser 100 veces más difícil que hablar sobre los depredadores masculinos”.

Ruby Rose (@rubyrose / Instagram)

Por su parte, Katy Perry, a través de su representante, tacha las declaraciones de falsas, peligrosas y graves.

Así como su portavoz recuerda que Ruby Rose, en el pasado, ha lanzado serias acusaciones sobre distintas personas, quienes han salido a negar los hechos en repetidas ocasiones.