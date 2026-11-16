Karol G pospone concierto del domingo 15 de noviembre por motivos de salud; esta será la nueva fecha de su concierto en el Estadio GNP Seguros.

La presentación de KAROL G programada para esta noche, domingo 15 de noviembre, en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, ha sido reprogramada para el próximo martes 17 de noviembre en el mismo recinto, por motivos de salud de la artista. Ocesa

Ocesa compartió un comunicado horas antes del concierto de Karol G y los boletos adquiridos para esta fecha serán válidos para el concierto reprogramado.

Karol G pospone su concierto en el Estadio GNP Seguros por cuestiones de salud

Ocesa expresó en su comunicado que el concierto había sido pospuesto por problemas de salud de Karol G, quien se presentó en el Estadio GNP Seguros el sábado 14 de noviembre.

El concierto de Karol G fue reprogramado para el martes 17 de noviembre en el Estadio GNP Seguros y los boletos del concierto del domingo serán válidos para esta nueva presentación.

Karol G pospone su concierto del domingo 15 de noviembre (x/@ocesa_total)

Karol G agradeció la comprensión de sus fans y el cariño que ha recibido en sus dos conciertos pasados: “Agradece de corazón todo el cariño y la energía que le han brindado durante estos días”.

Quienes deseen solicitar un reembolso por los boletos del domingo 15 de noviembre, deberán acceder a la página de Ticketmaster.

Concierto de Karol G divide opiniones tras posponerlo para el martes

Ocesa pospuso el concierto de Karol G, 10 horas antes de que iniciara y ya había fans formados en el Estadio GNP Seguros, lo cual generó críticas.

Algunos fans comprendieron la situación y desearon que la cantante se recupere pronto para su concierto del martes.

Mientras que otros pidieron apoyo de la Profeco para que Ticketmaster les rembolse el costo del video, así como el costo del estacionamiento.

Por el momento, Karol G no se ha pronunciado en sus redes sociales y se desconoce su actual estado de salud.

Karol G ha estado bajo presión en los últimos días, ya que dio conciertos en el norte de México y acudió a los premios Latin Grammy 2026.