El Tropitour de Karol G en el Estadio GNP Seguros de la CDMX llega en concierto del 13 al 15 de noviembre para deleite de los fans.
Así que si eres de los que ya tienes boletos te dejamos a continuación todo sobre el setlist y telonero para los conciertos de Karol G en Estadio GNP Seguros:
- Apertura de puertas: A las 7:00 de la noche
- Boletos VIP: Indicaciones por correo
- Telonero: Sin artista previo
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Setlist de canciones: Aproximadamente 40 temas en vivo
- Duración: Alrededor de 2:30 horas de música
- Hora en la que terminan el concierto: Alrededor de las 11:30 de la noche
Posible setlist para los conciertos de Karol G en Estadio GNP Seguros del 13 al 15 de noviembre
Karol G en el Estadio GNP Seguros del 13 al 15 de noviembre traerá lo mejor de sus éxitos en concierto, además de lo más nuevo duden su sexto álbum de estudio titulado No Me Arrepiento de Sentir Tanto.
Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Karol G en Estadio GNP Seguros sean los siguientes:
- LATINA FOREVA
- Un gatito me llamó
- OKI DOKI
- Tá OK
- QLONA
- S91
- Mambo No. 5
- Tropicoqueta
- Papasito
- Amiga Mía
- Negrita de mis pesares
- Ese hombre es malo
- MAMIII
- No Me Arrepiento De Sentir Tanto
- Te llevas To
- Con quién andará?
- Ahí
- Alguien que te amaba
- Si lo ven
- BbY WOW
- Ivonny bonita
- Pineapple
- Sejodioto
- EL MAKINON
- BESTIES
- +57
- A Su Boca La Amo
- GATÚBELA
- AMARGURA
- Tu perfume
- Bandida entrenada
- OJOS FERRARI
- Una noche en Medellín
- BICHOTA
- Tusa
- Coleccionando heridas
- TQM
- Si antes te hubiera conocido
- 200 COPAS
- PROVENZA