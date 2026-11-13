El Tropitour de Karol G en el Estadio GNP Seguros de la CDMX llega en concierto del 13 al 15 de noviembre para deleite de los fans.

Así que si eres de los que ya tienes boletos te dejamos a continuación todo sobre el setlist y telonero para los conciertos de Karol G en Estadio GNP Seguros:

Apertura de puertas: A las 7:00 de la noche

Boletos VIP: Indicaciones por correo

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 40 temas en vivo

Duración: Alrededor de 2:30 horas de música

Hora en la que terminan el concierto: Alrededor de las 11:30 de la noche

Karol G en el Estadio GNP Seguros: nueva fecha (Ocesa Tota)

Posible setlist para los conciertos de Karol G en Estadio GNP Seguros del 13 al 15 de noviembre

Karol G en el Estadio GNP Seguros del 13 al 15 de noviembre traerá lo mejor de sus éxitos en concierto, además de lo más nuevo duden su sexto álbum de estudio titulado No Me Arrepiento de Sentir Tanto.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Karol G en Estadio GNP Seguros sean los siguientes: