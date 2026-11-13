El Tropitour de Karol G en el Estadio GNP Seguros de la CDMX llega en concierto del 13 al 15 de noviembre para deleite de los fans.

Así que si eres de los que ya tienes boletos te dejamos a continuación todo sobre el setlist y telonero para los conciertos de Karol G en Estadio GNP Seguros:

  • Apertura de puertas: A las 7:00 de la noche
  • Boletos VIP: Indicaciones por correo
  • Telonero: Sin artista previo
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 40 temas en vivo
  • Duración: Alrededor de 2:30 horas de música
  • Hora en la que terminan el concierto: Alrededor de las 11:30 de la noche
Karol G en el Estadio GNP Seguros
Karol G en el Estadio GNP Seguros: nueva fecha (Ocesa Tota)

Posible setlist para los conciertos de Karol G en Estadio GNP Seguros del 13 al 15 de noviembre

Karol G en el Estadio GNP Seguros del 13 al 15 de noviembre traerá lo mejor de sus éxitos en concierto, además de lo más nuevo duden su sexto álbum de estudio titulado No Me Arrepiento de Sentir Tanto.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Karol G en Estadio GNP Seguros sean los siguientes:

  1. LATINA FOREVA
  2. Un gatito me llamó
  3. OKI DOKI
  4. Tá OK
  5. QLONA
  6. S91
  7. Mambo No. 5
  8. Tropicoqueta
  9. Papasito
  10. Amiga Mía
  11. Negrita de mis pesares
  12. Ese hombre es malo
  13. MAMIII
  14. No Me Arrepiento De Sentir Tanto
  15. Te llevas To
  16. Con quién andará?
  17. Ahí
  18. Alguien que te amaba
  19. Si lo ven
  20. BbY WOW
  21. Ivonny bonita
  22. Pineapple
  23. Sejodioto
  24. EL MAKINON
  25. BESTIES
  26. +57
  27. A Su Boca La Amo
  28. GATÚBELA
  29. AMARGURA
  30. Tu perfume
  31. Bandida entrenada
  32. OJOS FERRARI
  33. Una noche en Medellín
  34. BICHOTA
  35. Tusa
  36. Coleccionando heridas
  37. TQM
  38. Si antes te hubiera conocido
  39. 200 COPAS
  40. PROVENZA