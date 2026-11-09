Durante el concierto de Karol G en Monterrey se presentó un lamentable accidente; un dron levantó a una camarógrafa y provocó su aparatosa caída.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de noviembre en el Estadio BBVA mientras “La Bichota” interpretaba “Te Llevas To”.

En imágenes difundidas vías redes, se aprecia que un dron se enganchó con el equipo de la camarógrafa, identificada con el nombre de Zoe Lubeck.

Dicho mecanismo hizo que la joven se elevara por los aires varios metros y después cayera a un costado del escenario; Karol G continúo con su show, ya que no se percató de lo sucedido porque estaba de espaldas durante el accidente.

Camarógrafa sufre fracturas y será sometida a cirugía tras accidente en concierto de Karol G

Después de sufrir una caída en concierto de Karol G, Zoe Lubeck fue apoyada por personal del recinto. Posteriormente se le trasladó para recibir atención médica.

En sus redes sociales, la propia camarógrafa compartió cuál era su estado de salud, revelando que sufrió algunas fracturas y que debía ser sometida en cirugía.

Accidente en concierto de Karol G: dron levantó a camarógrafa y provocó su caída (Captura de video)

Además de que añadió de que viajará a la ciudad de Los Ángeles para su proceso de recuperación.

“Al parecer, el universo tenía otros planes para mí. Estoy bien; gracias, familia, por todo el cariño. Pronto volveré a ponerme en contacto con ustedes. Tengo fracturas en 4 puntos y necesito cirugía. ¡Menuda suerte la mía! Cuídense mucho. Me vuelvo a casa, a Los Ángeles. Estoy tocada, pero no hundida. Un beso. Zoe Lubeck

Decenas de fans, se preocuparon tras el accidente de Zoe Lubeck y le desearon su pronta recuperación.

La misma camarógrafa se mostró agradecida por los mensajes de cariño que ha recibido en su cuenta de Instagram.