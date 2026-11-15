En algo que sorprende a muchos, Ebenezer de Johnny Depp logra hacerse con el primer lugar de taquilla esta semana, mandando a Godzilla Minus Zero al tercer puesto.

Mientras que El Gato con Sombrero escala un poco, aunque no le sirve de mucho; y Madre Siniestra se va de cartelera como el último éxito de la temporada de Halloween.

Ebenezer de Johnny Depp logra el primer lugar en taquilla

Con solo 42 mdd (778 mdp) en todo el mundo, Ebenezer de Johnny Depp se posiciona en el primer lugar de la taquilla en su fin de semana de estreno; algo que pocos esperaban.

Si bien puede parecer una cifra pequeña, hay que tomar en cuenta que Ebenezer de Johnny Depp costó 38 mdd (704 mdp) , lo que significa que ya cubrió todos sus gastos de producción, por lo menos.

Necesita unos 120 mdd (2.22 mil mdp) para entregar ganancias a Paramount; si bien se ve difícil por la llegada de Los Juegos del Hambre y Hechizo de Disney, el inicio de la temporada de Navidad podría potenciar sus números.

Por lo menos se espera que logre su punto de equilibro, donde no perderá dinero; pero tampoco entregará nada a su productora.

Ebenezer (Paramount)

Ebenezer hace que Godzilla Minus Zero caiga y El Gato con Sombrero suba

Un curioso efecto del estreno de Ebenezer de Johnny Depp, es que Godzilla Minus Zero cayó en taquilla hasta el tercer puesto con 80 mdd (1.4 mil mdp) recaudados hasta el momento.

Sin embargo, eso no parece importarle mucho a TOHO, pues la película es un éxito desde su estreno debido a su presupuesto de 13 mdd (241 mdp) ; todo lo que haga hasta su salida de cartelera es ganancia para los japoneses.

Por su parte, El Gato con Sombrero subió al segundo puesto esta semana; pero no le ayuda de mucho, ya que solo ha recaudado 51 mdd (945 mdp) en todo el mundo.

Ni siquiera ha alcanzado su costo de producción que fue de 80 mdd (1.4 mil mdp) , siendo un fracaso más para Warner Bros. en un 2026 que ha sido un desastre.

Godzilla Minus Zero (TOHO)

Ebenezer le da la despedida a Madre Siniestra de la taquilla

Con el estreno de Ebenezer de Johnny Depp inicia la temporada navideña y termina la temporada de Halloween, con Madre Siniestra siendo el último éxito de terror del año con 119 mdd (2.2 mil mdp) .

Su presupuesto fue de apenas 18 mdd (333 mdp ), lo que significa que ha multiplicado por 10 esta cifra, para ser una de las mejores películas en cuanto a ganancias del pasado mes de octubre.

Además de que suma otro éxito para Universal, el cual se ha consolidado en este 2026 como uno de los estudios más estables de la industria, con casi todas sus películas superando las expectativas.

Lo cual prepara perfectamente el camino para la llegada de Werewulf, el primer gran estreno de Universal en enero de 2027.