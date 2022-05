La cantante y conductora Karla Díaz, expuso al actor y político Roberto Palazuelos y lo tachó de ser una persona “apretada”.

Recordemos que Roberto Palazuelos fue uno de los invitados al programa de entrevistas de Karla Díaz que se transmite a través de YouTube; Pinky Promise.

El ‘Burro’ Van Rankin fue otro de los invitados del programa, sin embargo, al parecer Roberto Palazuelos habló de más.

Karla Díaz insinuó que con los ‘Pinky Drinks’, dijo cosas que le habría gustado eliminar del programa, pero no se lo expresó hasta que el video se publicó.

Karla Díaz se expresa molesta por incidente con Roberto Palazuelos

Karla Díaz compartió su molestia, luego de que Roberto Palazuelos se dijera molesto por no haberse eliminado ciertos fragmentos de su entrevista en Pinky Promise.

Fue en una entrevista para ‘Miembros al aire, donde la cantante de JNS fue cuestionada al respecto por Yordi Rosado y explicó que en su canal siempre “hay una edición”.

Karla Díaz precisó que comúnmente, las personalidades que la acompañan salen contentas del programa, pues suele quitar en edición, los fragmentos que le pidan sus invitados.

“Y que cuando salen del programa y ya con los drinks es: ‘si hay algo que no te gustó, que te sientas muy expuesto lo quitamos’”, dijo.

“Yo quiero que regresen después, no los aviento y dejo que queden mal”, agregó.

Tras los reclamos de ‘El Burro Van Rankin’, Karla Díaz argumentó que Roberto Palazuelos “nunca dijo nada” al respecto.

“Tiene mi celular aparte. Palazuelos tú muy mal (señalando a la cámara), o sea, él me pudo haber hablado. No me dijo nada, él contestó todo”, explicó visiblemente molesta.

Cabe señalar que, en cada uno de sus programas, les hace saber a sus invitados que, como figura pública, busca cuidarlos como a ella le habría gustado que lo hicieran otros conductores en sus entrevistas.

Mientras tanto, Karla Díaz continúa creciendo en redes sociales, gracias a ‘Pinky Promise, programa en el que ha recibido personalidades como: