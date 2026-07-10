Justin Baldoni y Emily Baldoni publicaron un video en redes sociales para hablar, por primera vez en casi dos años, sobre la disputa legal derivada del caso con Blake Lively.

La pareja aseguró que atravesó un periodo marcado por traumas, dolor e injusticias, aunque decidió mantenerse en silencio para permitir que el proceso judicial avanzara sin interferencias públicas.

En su mensaje, Justin Baldoni afirmó que la fe, la familia y el apoyo de su comunidad fueron fundamentales durante este periodo, mientras agradeció a quienes confiaron en ellos.

Justin Baldoni vs. Blake Lively (Yazmín Betancourt/SDPnoticias.com)

Justin Baldoni y su esposa aún se recuperan del proceso legal contra Blake Lively

Justin Baldoni explicó que durante meses evitó pronunciarse públicamente porque consideró que no era el momento adecuado para abordar una situación tan delicada y compleja.

Emily sostuvo que la gratitud experimentada durante este periodo no elimina el dolor ni las injusticias que, según afirmó, ambos enfrentaron a lo largo del proceso con Blake Lively.

La esposa del actor también señaló que aún intentan comprender cómo ocurrieron los hechos y reconoció que el episodio representó un importante trauma para ambos.

El actor afirmó que la recuperación emocional continúa y describió este proceso como diferente cada día, obligándolos a replantear sus prioridades personales y familiares constantemente.

Baldoni agradeció el respaldo recibido por amigos, familiares y seguidores, asegurando que muchas personas utilizaron su criterio para apoyarlos durante toda la controversia pública.

Romper el Círculo con Blake Lively y Justin Baldoni (Nicole Rivelli/Sony Pictures / AP / AP)

La disputa comenzó tras la producción de It Ends With Us, cuando Blake Lively presentó acusaciones de acoso sexual y presunta campaña para afectar su reputación, señalamientos negados por Baldoni.

Ambas partes alcanzaron un acuerdo confidencial en mayo de 2026 sin admitir responsabilidades ni intercambiar indemnizaciones, aunque permanece pendiente una solicitud de 8 millones de dólares por honorarios legales presentada por Lively.