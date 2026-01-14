Magaly Chávez -de 39 años de edad- celebró la orden de arresto contra Alfredo Adame, quien habría violado la orden de protección que un juez otorgó a la actriz.

La también modelo calificó el posible arresto de Alfredo Adame como un acto de “justicia”.

Magaly Chávez responde a la orden de arresto contra Alfredo Adame

El martes 13 de enero, Magaly Chávez reveló que Alfredo Adame podría ser arrestado por 30 horas tras violar las medidas de protección que un juez le otorgó.

Alfredo Adame -de 67 años de edad- seguiría violentado a Magaly Chávez y eso provocó que un juez determinara que fuera arrestado.

¡Alfredo Adame tiene una ORDEN de ARRESTO por caso de Magaly Chávez por 30 horas! Nos da los detalles sobre su proceso legal #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/CALrzlUyx5 — De Primera Mano (@deprimeramano) January 14, 2026

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- Magaly Chávez describió la posible detención de Alfredo Adame como un acto de justicia.

“No sé cómo explicártelo, es algo yo esperaba desde hace mucho tiempo y no es para burlarse, es algo que se hizo justicia. Siempre lo dije. Esto no es una venganza, esto es justicia” Magaly Chávez

Magaly Chávez asegura que siente que por fin está obteniendo justicia y aclara que el proceso legal contra Alfredo Adame no es una venganza.

Alfredo Adame tendrá que pasar 30 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como ‘Torito’.

El actor debe ir a cumplir con su sanción ante las autoridades o, de lo contrario, podrían detenerlo.

Alfredo Adame (@alfredoadame.goldenboy / Instagram)

Magaly Chávez no quiere que Alfredo Adame pague una reparación del daño

Según reveló Magaly Chávez, el juez de su caso advirtió a Alfredo Adame que, si sigue violando las medidas de protección, podría pasar a enfrentar un caso penal.

Magaly Chávez dejó claro que su intención no es que Alfredo Adame pague una reparación del daño , ella quiere justicia y que el actor esté en la cárcel.

Alfredo Adame fue demandado por Magaly Chávez tras difundir en varios medios y hasta realitys shows que ella era una mujer trans.

Magaly Chávez asegura que este tipo de mentiras provocaron que casi la agredieran físicamente en un restaurante.

Han pasado dos años desde que Magaly Chávez demandó a Alfredo Adame y este continúa agrediéndola en medios, por lo que ahora será sancionado con cárcel.