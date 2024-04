Magaly Chávez desea ver a Alfredo Adame en la cárcel, no quiere dinero: “No voy a quitar el dedo del renglón”.

Alfredo Adame -de 65 años de edad-fue demandado por Magaly Chávez por daño moral, luego de que la atacara constantemente en los medios.

Las agresiones del actor a Magali Chávez -de 37 años de edad- llegaron al límite, cuando aseguró que la conductora era una mujer trans.

Alfredo Adame tiene prohibido hablar de Magaly Chávez en los medios, luego de que la también actriz lo demandara por daño moral.

Magaly Chávez no piensa pedir un reparación del daño, pues lo que exige es justicia.

“No voy a quitar el dedo del renglón, yo lo dije desde un principio, esto no es un juego, desde un principio fue en serio mi demanda y con el paso del tiempo yo sé que esto va lento, pero yo no voy a desistir”

La conductora dejó claro que los montos que Alfredo Adame ha pagado por multas sobre su caso, no se lo ha quedado ella.

“Yo no recibo absolutamente nada, yo lo que quiero es seguir adelante con todo mi proceso, hasta llegar a las últimas consecuencias”

Magaly Chávez está muy al pendiente de su denuncia contra Alfredo Adame y no está dispuesta a recibir un insulto más del actor o de lo contrario sería encarcelado.

“Estoy al pie del cañón y yo les dije en mis redes sociales, si el señor vuelve hablar de mí, les agradecería que en verdad me lo mandaran, por que lo siguiente ya no sería multa, ya sería cárcel”

Alfredo Adame insistió hasta en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo, que Magaly Chávez era una mujer trans.

Magaly Chávez tuvo que mostrar su acta de nacimiento en redes sociales, para desmentir que fuera transexual.

La conductora se vio obligada a mostrar su acta, porque ya había recibido amenazas por la mentira de Alfredo Adame.

Es por eso que Magaly Chávez acusa a Alfredo Adame de ponerla en peligro, pues sus infamias provocaron que casi la golpearan en un restaurante.

“Hace algunos meses, me encontré a chicos que se estaban refiriendo a mí, que iban a ver si yo era machito y que me iban a romper no se qué. Ese es el miedo que uno sale y dice ¿Por qué? Por una mentira de una persona que está mal”

Magaly Chávez