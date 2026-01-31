Diana Golden demandó a Alfredo Adame en 2019 por daño moral y a 6 años del caso la Cuarta sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX dio un fallo.

Las autoridades determinaron que Alfredo Adame sí lanzó comentarios ofensivos, misóginos y degradantes en contra de Diana Golden.

Diana Golden gana demanda contra Alfredo Adame por daño moral

Todo inició cuando Alfredo Adame insultó a Diana Golden en un programa de televisión y en 2023 se estableció que Alfredo Adame debía disculparse y pagar una reparación del daño.

Alfredo Adame no cumplió con lo determinado por el juez y años después, un tribunal de la CDMX determinó que Alfredo Adame sí violentó verbalmente a Diana Golden.

Alfredo Adame, conductor. (Agencia México)

El fallo del Tribuna de Justicia determinó que la libertad de expresión no puede utilizarse para violentar los derechos fundamentales.

Por lo que las declaraciones de Alfredo Adame contra Diana Golden fueron una agresión a la reputación y honor de la actriz.

De nueva cuenta, Alfredo Adame debe cumplir con lo siguiente:

Reparación del daño

Difusión pública de la sentencia

Disculpa pública

Diana Golden (Instagram | @diana.goldenberg)

¿Alfredo Adame irá a la cárcel? Enfrenta otra demanda por violencia

Además de la demanda de Diana Golden, Alfredo Adame enfrenta una demanda por daño moral y violencia de género por parte de su expareja, Magaly Chávez.

La modelo acusa Alfredo Adame de difundir mentiras sobre ella en diversos medios, lo que provocó que su imagen se viera afectada.

Magaly Chávez ha sido clara, desea justicia y quiere a Alfredo Adame en la cárcel.

En enero 2023, un fue determinó que Alfredo Adame fuer arrestado por violar las medidas de protección otorgadas a Magaly Chávez.

Alfredo Adame sería arrestado por 30 horas y dicha sanción se aplicaría en los siguientes días.