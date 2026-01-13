La actriz Magaly Chávez de 39 años de edad, asegura que Alfredo Adame será detenido luego de romper con las “medidas de protección” que un juez le había dictado antes.

El equipo legal de Magaly Chávez advirtió que si Alfredo Adame de 67 años de edad, sigue sin acatar lo dicho por el juez podría obtener la “máxima sanción” que son “años tras las rejas”.

Alfredo Adame podría ser detenido tras romper “medidas de protección” de Magaly Chávez

Tras ganar La Granja VIP de TV Azteca, Alfredo Adame podría volver a ser encerrado por haber roto las “medidas de protección” que un juez puso a Magaly Chávez.

La violencia de género que Alfredo Adame ha cometido en reiteradas ocasiones contra Magaly Chávez, llevó a que la actriz acudiera nuevamente a los tribunales.

A través de un comunicado, Magaly Chávez aseguró que el ‘Golden Boy’ podría ser detenido “en próximos días” por 30 horas debido a que no acató lo dictado por un juez.

“El juez de control César Augusto Mendoza Salazar resolvió imponer un arresto de 30 horas al agresor Alfredo Adame (...)”. Magaly Chávez, actriz.

Según los argumentos compartidos, el equipo legal de la actriz demostró que Alfredo Adame no siguió las “medidas de protección” al seguir violentando a Magaly Chávez por distintas vías.

“Incumplimientos reiterados a las medidas de protección previamente dictadas, destacando las declaraciones públicas del agresor en diversos medios de comunicación, en las que negó la identidad de género de la víctima”. Magaly Chávez, actriz.

Comunicado de Magaly Chávez sobre detención de Alfredo Adame. (@magaly_chavezoficial)

Alfredo Adame podría llegar a la cárcel por violencia contra Magaly Chávez

Magaly Chávez dio a conocer que Alfredo Adame será detenido por no seguir las “medidas de protección” que interpuso un juez por violencia e incluso podría ir a la cárcel de seguir actuando así.

Según el equipo legal de la actriz, si Alfredo Adame reincide en sus conductas de violencia sobre Magaly Chávez podría iniciarse “un proceso penal” que lo llevaría a la cárcel por años, advirtiendo de la pena máxima.