Magaly Chávez es firme, quiere mandar a Alfredo Adame a la cárcel y hasta nos invita a ayudarla.

Alfredo Adame -de 65 años de edad- fue demandado por daño moral, luego de que agrediera verbalmente a Magaly Chávez en múltiples ocasiones.

La ‘gota que derramó el vaso’ fue cuando Alfredo Adame difundió y aseguró que Magaly Chávez -de 37 años de edad- era una mujer trans.

Alfredo Adame no tiene permitido hablar de Magaly Chávez, pero durante su estancia en La Casa de los Famosos 2024 insistió en que era una mujer trans.

Estas declaraciones lo llevaron a pagar 4 multas y la jueza del caso determinó que si Alfredo Adame vuelve hablar de Magaly Chávez, se va la cárcel.

Es por eso que Magaly Chávez pide la colaboración de los reporteros, pues busca entrevistas donde Alfredo Adame haya hablado de ella.

Si existe un video donde Alfredo Adame haya hablado de Magaly Chávez después de su salida de La Casa de los Famosos 2024, esta sería una prueba en contra y sería detenido.

Magaly Chávez dejó claro que no quiere dinero de Alfredo Adame, pero sí desea verlo en la cárcel o en un psiquiátrico.

Alfredo Adame dejó a sus seguidores sorprendidos, luego de que compartiera una fotografía junto a una misteriosa mujer.

Hay quienes creen que Alfredo Adame tiene nueva novia y por eso la presumió en sus redes sociales.

Magaly Chávez fue cuestionada sobre qué piensa de la nueva novia del conductor y ella prefiere guardar silencio.

“Ay no, yo nada. Prefiero no opinar del señor, todos tienen su corazoncito, yo no me meto en eso. Yo no le deseo el mal, yo deseo que pague lo que está haciendo, si no es com cárcel que sea con un psiquiatra”

Magaly Chávez