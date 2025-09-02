Juan José Chimal fue declarado culpable de ejercer violencia contra Natalia Alcocer y le deberá pagar 31 mil pesos de compensación.

Hace cuatro años, Natalia Alcocer -de 36 años de edad- denunció a Juan José Chimal por violencia familiar y por fin obtuvo justicia.

Juan José Chimal le pagará 31 mil pesos a Natalia Alcocer por violentarla

El 27 de agosto, se terminó que Juan José Chimal sí había ejercido violencia familiar contra Natalia Alcocer.

Tras ser detenido en mayo de 2025, Juan José Chimal aceptó un juicio abreviado y aceptó que había agredido a Natalia Alcocer.

En entrevista con De Primera Mano, Natalia Alcocer reveló que inicialmente Juan José Chimal pasaría 5 años en prisión por violencia familiar.

Pero tras aceptar un juicio abreviado, la sentencia se redujo a 11 meses de prisión, con medidas cautelares.

“Se medió ese día 31 un mil y cachito de pesos, casi 32 mil pesos, que me parece un mensaje bastante triste para la sociedad” Natalia Alcocer

Natalia Alcocer expresó no sentirse conforme con la reparación del daño, pues envía un mensaje que a cambio de pagar más de 30 mil pesos se puede agredir a los demás.

“Es muy rara la justicia en México, pero al final creo que se llegó hasta donde queríamos, que era que el señor admitiera, que el señor me dejara de molestar” Natalia Alcocer

La actriz aclaró que ella mantiene a sus cuatro hijas solas y no ha solicitado a Juan José Chimal una pensión para sus dos hijas en común.

Natalia Alcocer, modelo. (@nataliaalcoceroficial)

¿Natalia Alcocer permitirá que Juan José Chimal se acerque a sus hijas? Ella responde

Natalia Alcocer aclara que ella nunca ha estado en contra de que sus hijas convivan con Juan José Chimal.

Incluso,le ha dado varias oportunidades a Juan José Chimal para que retome su relación con sus hijas, pero él no se ha prestado.

“Yo nunca he condicionado ni por dinero, ni por los temas que tengamos Juan José y yo, pero él sí ha condicionado que si yo no hago lo que él quiere (…) con el hecho de lo que él tiene que hacer como papá” Natalia Alcocer

La actriz le ofreció a Juan José Chimal que tomara un curso de revinculación con sus hijas, pero él se negó.

Natalia Alcocer reveló que Juan José Chimal lleva cuatro años sin pagar la pensión de sus hijas y ella no piensa exigirlo.

Juan José Chimal continúa en prisión y Natalia Alcocer teme que cuando salga la quiera agredir de nuevo.