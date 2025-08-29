Luego de cuatro años en que Natalia Alcocer acusaba a Juan José Chimal, su exesposo, de violencia familiar, fue condenado tras reconocer que fue violentador.

Sin embargo, Natalia Alcocer de 36 años de edad, fue sincera admitiendo que la sentencia contra Juan José Chimal no le pareció justa porque le quedó claro “la justicia se hace con un símbolo de pesos”.

Natalia Alcocer confirma que Juan José Chimal fue condenado por violencia familia

La actriz Natalia Alcocer compartió con entusiasmo que tras cuatro años de lucha y violencia psicológica, “condenaron al señor Juan José Chimal”.

Tras cuatro meses en que Natalia Alcocer admitió estar viviendo tranquila, pues Juan José Chimal fue detenido en prisión preventiva, una jueza lo condenó por violencia familiar.

“El día de ayer, 27 de agosto del 2025, después de cuatro años de una batalla legal que me desgastó profundamente (...) Condenaron al señor Juan José Chimal por medio de un proceso de un juicio abreviado”. Natalia Alcocer, actriz.

Sin embargo, el valor más grande fue que el violentador de Natalia Alcocer admitió su responsabilidad reconociendo el daño que hizo a su ex.

“Él acepta que me maltrató, acepta los golpes, acepta todo lo que ha hecho y lo condenan”. Natalia Alcocer, actriz.

Natalia Alcocer, creadora de contenido. (@nataliaalcoceroficial)

Respecto a la sentencia, Juan José Chimal obtuvo antecedentes penales y una condena por 11 meses, de los cuales lleva cuatro en prisión preventiva.

Por otra parte, Natalia Alcocer aseguró que seguramente Juan José Chimal pagará el resto de su sentencia económicamente para no tener que estar más tiempo en prisión.

“Sale con antecedentes penales y 11 meses en prisión (que seguro cambiará por una cifra económica)”. Natalia Alcocer, actriz.

Natalia Alcocer no está feliz con la sentencia de Juan José Chimal porque el dinero lo fue todo

Natalia Alcocer compartió que al fin Juan José Chimal fue condenado por violencia familiar, pero no está feliz porque para la justicia todo se culminó con dinero.

La creadora de contenido señaló que ella nunca pidió una reparación de daño económica, sino que la justicia le diera seguridad mediante una reparación de daños integral.

La reparación de daño integral son medidas que tienen el objetivo de compensar a la víctima por los daños que se le provocaron, esto es no solo lo material, sino morales y simbólicos, por ejemplo, rehabilitación, compensación, garantías de no repetición, disculpas públicas.

Sin embargo, lo que recibió fue un pago de 32 mil pesos, “me parece vulgar que quieran darme dinero para que me sienta reparada de lo que viví”, fue lo que asegura externó a la jueza.

“La justicia se hace con un símbolo de pesos”. Natalia Alcocer, actriz.

Y es que a justificación de la jueza, no puede haber reparación de daño integral por su caso, “tiene que ser cuantificada en pesos”, le explicó.

“Es lamentable escuchar por las personas que nos tienen que cuidar en el país que no se puede hacer nada más, que simplemente la reparación de daños tiene que ser cuantificada en pesos y que con eso es con lo que me tengo que quedar tranquila”. Natalia Alcocer, actriz.

Por otra parte, Natalia Alcocer señaló que al menos Juan José Chimal salió con una condena y antecedentes penales por violencia familiar.

Finalmente, Natalia Alcocer agradeció a su familia, amigos e hijas por ser fuertes en el proceso de cuatro años que vivió contra Juan José Chimal.