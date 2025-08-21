Pero qué clase de ‘insulto’ tiró Ibai Llanos de 30 años de edad, a los mexicanos al mostrar unos chilaquiles y luego tener que salir a salir perdón por la fatalidad que enseñó al mundo.

“El mundial de los desayunos” la nueva sección que Ibai Llanos sacó para crear contenido no solo en Twitch le dejó una tremenda funa por los chilaquiles mexicanos que puso a competir.

Ibai Llanos pone unos chilaquiles en “El mundial de los desayunos”, pero no le fue muy bien

El streamer Ibai Llanos creó una nueva competencia que tiene que ver con los desayunos de 16 países, para ver quién tiene el mejor, sumando a México a la guerrilla con sus chilaquiles.

Mediante sus redes sociales, Ibai Llanos anunció “El mundial de los desayunos” en su etapa de octavos de final con México compitiendo por el mejor desayuno contra Perú.

Fue así que el creador en Twitch mostró el sándwich de chicharrón de Perú creyendo que era un desayuno clásico del país en competencia con los famosos chilaquiles de México.

Según la descripción de Ibai Llanos sobre los chilaquiles de México son “totopos con salsa verde o roja, carne y queso”.

Sin embargo, la imagen encarecida de unos desabridos chilaquiles que Ibai Llanos preparó y mostró para “El mundial de los desayunos”, desató la furia de los mexicanos.

Y es que además de que pareciera que ni tenían salsa, tenían escaso queso rallado, no llevaban proteína (res, pollo o huevo), mucho menos crema y cebolla.

Ante ello, la molestia no se hizo esperar en redes sociales, debido a que Ibai Llanos no estaba poniendo a competir a los verdaderos chilaquiles mexicanos.

“Los verdaderos chilaquiles mexicanos. Son los chilaquiles más tristes que he visto en mi vida”. Usuarios de TikTok.

Usuarios critican los chilaquiles de Ibai Llanos. (Usuarios de Tiktok / Captura de pantalla)

Ibai Llanos se disculpa con México por sus desabridos chilaquiles

El que Ibai Llanos pusiera a competir a México con unos desabridos chilaquiles contra Perú y su sándwich de chicharrón para “El mundial de los desayunos” no se le perdonó y tuvo que salir a pedir perdón.

Ibai Llanos, creador de contenido. (@IbaiLlanos)

A menos de un día de que Ibai Llanos mostrara la competencia de chilaquiles contra sándwich de chicharrón, el streamer tuvo que salir a decir “lo siento mexicanos”.

Y es que Ibai Llanos admitió que buscó imágenes de cómo eran los chilaquiles en México y se enteró que los suyos estaban fatales, pero a su defensa dijo que la salsa estaba debajo de los totopos.

Asimismo, explicó que en recompensa al tremendo error que cometió este 2025 que visitará México irá a probar los mejores chilaquiles para aprender de la gastronomía mexicana.