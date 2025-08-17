Pese a que Eugenio Derbez tiene una buena relación con su hijo José Eduardo Derbez, él no olvida que se burló de su mamá Victoria Ruffo.

Por lo que José Eduardo Derbez pide que Eugenio Derbez -de 63 años de edad- sea igual de tajante cuando lo cuestionan sobre Victoria Ruffo.

José Eduardo Derbez reclama a Eugenio Derbez por nunca darle la cara a Victoria Ruffo por boda falsa

José Eduardo Derbez, de 33 años de edad e hijo de Victoria Ruffo, se enteró que Eugenio Derbez se molestó con la prensa por preguntas ajenas a su carrera.

Por lo que José Eduardo Derbez exhibió a su papá Eugenio Derbez, quien habla de Victoria Ruffo -de 63 años edad- pero evita el tema de su boda falsa.

“Ojalá así contestará cuando le preguntan de mi mamá, pero ahí sí va y contesta” José Eduardo Derbez

Eugenio Derbez (@ederbez)

Frente a cámaras de Sale el Sol, José Eduardo Derbez recordó que su padre sí “tiene cola que le pisen”.

Pues nadie olvida que engañó a Victoria Ruffo con una boda falsa.

“No, no, así cómo... Así que conteste cuando le preguntan de mi mamá o de la boda falsa” José Eduardo Derbez

Finalmente, dejando de lado su humor, el actor dijo desconocer por qué su papá reaccionó molesto con la prensa.

“No pues no sé porque se molestó. Realmente él nunca se molesta, es muy amable, es muy alivianado. Yo creo lo agarraron en sus cinco minutos” José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez REACCIONA a MOLESTIA de Eugenio Derbez con prensa sobre MALTRATOS a Sammy Pérez#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/LvMxZmrs3a — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) August 14, 2025

¿José Eduardo Derbez tendrá una boda real con Paola Dalay?

José Eduardo Derbez reveló haber contemplado casarse con Paola Dalay en Las Vegas; no obstante, era mucho el papeleo.

Aunque no le asusta tener una boda real, José Eduardo Derbez y Paola Dalay no lo ven como una prioridad, sobre todo porque ya tienen una hija que los unirá de por vida.

Además de que el actor ve innecesario hacer una boda que lo hará gastar mucho dinero .

Cabe señalar que la influencer está de acuerdo con el actor; ella no ve necesario concretar su relación a través de un papel.

“Estamos muy contentos, muy felices, tenemos una hija, ahora si qué más que compromiso que una hija y una familia”, contó Paola Dalay.