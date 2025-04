Victoria Ruffo -de 62 años de edad- se va contra Eugenio Derbez y le calla la “bocota” para defender a su hijo José Eduardo Derbez.

Eugenio Derbez -de 63 años de edad- aseguró hace unas semanas que José Eduardo Derbez usaba lentes de 30 mil pesos, porque Victoria Ruffo se los compraba.

La actriz se enteró de lo dicho por su ex y le aclaró que su hijo ya es autosuficiente.

Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez (Instagram/@jose_eduardo92)

Victoria Ruffo se va contra Eugenio Derbez por decir que “mantiene” a José Eduardo Derbez

Eugenio Derbez aseguró que, si José Eduardo Derbez usaba lentes tan caros, era porque Victoria Ruffo era quien se los regalaba.

Las declaraciones de Eugenio Derbez llegaron a Victoria Ruffo, quien no dudó en aclararle a sus ex pareja que ella no le compra nada a su hijo.

Victoria Ruffo mostró su molestia por las palabras de Eugenio Derbez, quien siempre la mete en las pláticas que tienen que ver con su hijo.

<i>“Te digo que ese nada más abre la boca (Eugenio Derbez) No, fíjate que gracias a Dios hace muchos años que su hijo no depende de mí y si él tiene esos gustos porque tiene con qué, pues que lo haga”</i> Eugenio Derbez

La actriz aclaró que ella no le compra nada a José Eduardo Derbez, pues desde hace años el actor es independiente.

Victoria Ruffo defendió los gustos caros de su hijo, pues mencionó que si tiene para comprarlos, está en su derecho de lucir lo que quiera.

“Si tiene él esos gustos y tiene con qué, pues que lo haga, para eso trabaja” expresó la actriz.

Eugenio Derbez y José Eduardo Derbez (Instagram/@jose_eduardo92)

Eugenio Derbez siempre culpa a Victoria Ruffo de la extravagante vida de José Eduardo Derbez

En diversas ocasiones, Eugenio Derbez ha manifestado su rencor con Victoria Ruffo por no permitirle convivir con José Eduardo Derbez cuando era niño.

Eugenio Derbez reveló en una entrevista que si José Eduardo Derbez bebía, era porque siempre había visto el ejemplo de su madre.

José Eduardo Derbez no ha dudado en defender a su mamá: “A él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada, ahora resulta”.

Posteriormente, José Eduardo Derbez recordó que cuando era niño, no le agradaba ir a la casa de su papá porque era precaria.

Mientras que en la casa de Victoria Ruffo siempre tuvo todo a manos llenas y la actriz lo llevaba con ella a todas partes.