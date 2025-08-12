Victoria Ruffo -de 63 años de edad- advirtió que haría un “desastre” en De Viaje con los Derbez si un día la invitan.

Esto sucedería en el caso de que Eugenio Derbez -de 63 años de edad- se anime a incluir a Victoria Ruffo en la serie familiar.

Victoria Ruffo haría un “desastre” en De Viaje con los Derbez

Durante su visita al programa Pinky Promise, Victoria Ruffo advirtió hacer un “desastre” en De Viaje con los Derbez si Eugenio Derbez la invita.

Mientras Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez -de 33 años de edad- respondían preguntas del público, fue cuestionada por su supuesta participación en el programa.

Al momento, la actriz no descartó la idea de volver a trabajar con Eugenio Derbez .

Sin embargo, dejó claro de manera cómica que solo consideraría sumarse al show si la remuneración fuera convincente.

A pesar de que su presencia en De Viaje con los Derbez sería un gran inconveniente para su ex.

“Si yo llego a ir ahí, creo que sería un desastre, deshago todo.” Victoria Ruffo

Finalmente, Victoria Ruffo aclaró que no ha recibido una propuesta formal para integrarse a De Viaje con los Derbez.

Por su parte, José Eduardo Derbez negó la posibilidad de reunir a sus padres en la serie de Amazon Prime Video.

Pues, de acuerdo con José Eduardo Derbez, la idea de incluir a todas las madres de los hijos de Eugenio Derbez nunca fue planteada en serio.

“Nunca fue por ese rumbo. Se comentó siempre de juego o burla que fueran las mamás de todos sus hijos y yo también comenté: ‘No le va a alcanzar para llevar a mi mamá’.” José Eduardo Derbez

¿Cuándo y dónde ver De Viaje con los Derbez temporada 4? (Especial / Instagram @deviajeconlosderbez)

¿Victoria Ruffo va a colaborar con Eugenio Derbez?

Ya pasaron más de dos décadas desde que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo pusieron fin a su relación sentimental.

Pero, recientemente se ha hablado sobre la expareja.

Y es que el nacimiento de su nieta Tessa, la hija de José Eduardo Derbez, propició un inesperado reencuentro entre ambos en el hospital.

Por lo que se empezó a rumorar que tras la convivencia durante ese evento familiar, podría haber una posible colaboración profesional entre ambos.

Sobre el tema, Victoria Ruffo declaró públicamente que no descarta trabajar con Eugenio Derbez, aunque solo lo haría si recibe una oferta económica tentadora.