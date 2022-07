José Dossetti nunca quiso exhibir a Mónica Dossetti solo mostrar cómo se vive con esclerosis múltiple y los cuidados que se deben de tener.

En medio de la controversia por la agresión a Mónica Dossetti, José Dossetti compartió que tenía la idea de hacer un documental para que las personas entendieran lo complicado que es cuidar a una persona con esclerosis múltiple y lo que vive el paciente.

Tras las críticas que ha recibido José Dossetti por la agresión a Mónica Dossetti, el productor ha señalado que es la propia actriz de 56 años de edad quien ha salido en su defensa pues solo fue un acto de una vez.

Mónica Dossetti no será admitida en La Casa del Actor; no ha cotizado y no tiene la edad, dice Jorge Ortiz de Pinedo

A más de una semana de que el reportero Carlos Jiménez compartió un video donde se ve a José Dossetti estrangulando a Mónica Dossetti, se siguen revelando más detalles sobre cómo vivía la actriz con su hermano.

Tras la difusión de las imágenes, muchas personas se han cuestionado sobre porque había cámaras en la casa de Mónica Dossetti.

Fue Pepe Cabello, vecino de los hermanos Dossetti, quien reveló que el había difundido las imágenes y que las cámaras se encontraban instaladas ya que José Dossetti quería hacer un documental.

De acuerdo con Pepe Cabello, Mónica Dossetti no se encontraba enterada de que estaban las cámaras. Estas declaraciones causaron controversia, pues algunas personas cuestionaron las intenciones que tenía José Dossetti.

En entrevista para ‘Venga la Alegría’, José Dossetti reveló que la idea de su documental no era exponer a Mónica Dossetti sino mostrarles a las personas cómo vive una persona con esclerosis múltiple.

José Dossetti puntualizó que con su documental quería mostrar lo difícil que la pasa una persona que ha sido diagnosticada con esclerosis múltiple.

Durante su conversación, José Dossetti confirmó que él es la persona que aparece estrangulando a su hermana Mónica Dossetti.

José Dossetti destacó que a pesar de lo que puedan pensar las personas, él de verdad quiere a su hermana Mónica Dossetti pero ese día se vio sobrepasado por todas las cosas que pasaban.

“Soy yo la persona que aparece en el video y mi hermana también. Ese día es infernal en mi vida y en la de mi hermana, pero es un día malo que a veces tenemos las personas por meternos en los que no podemos sin saber que no podemos, porque mi intención es ayudar a mi hermana, la quiero”

En el video, José Dossetti señaló que hay más parte del video que no se muestra, pues antes de la agresión estuvo discutiendo con su hermana.

José Dossetti puntualizó que nunca le quito el teléfono a Mónica Dossetti y que de inmediato reconoció que había hecho mal en actuar de esa manera.

“Es indefendible lo que está en el video. Nunca le quite el teléfono para que no le dijera a nadie, me acusó con quien quiso. Aquel que me llamó, lo admití y llorando lo admití y fui y pedí perdón”

José Dossetti