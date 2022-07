“Yo soy el villano para la familia de Mónica Dossetti”, explica vecino que la grabó siendo agredida por su hermano José Dossetti.

Luego de la controversia que se generó por el video en donde se muestra cómo Mónica Dossetti es violentada por su hermano José Dossetti, la actriz de 56 años de edad señaló que había sido su vecino quien había grabado las imágenes.

En medio de la controversia, el vecino de Mónica Dossetti, Pepe Cabello confirmó que el había grabado las imágenes sin embargo recalcó que la familia de la actriz ya se encontraba al tanto de la situación, pero nunca hicieron nada.

Carlos Bonavides no puede creer que Mónica Dossetti haya sido agredida por su hermano

Mónica Dossetti no quiso denunciar a su hermano; fiscalía investigó en su casa

El reportero Carlos Jiménez compartió un video en donde se puede ver cómo Mónica Dossetti es agredida por su hermano José Dossetti.

Las imágenes causaron gran controversia ya que Mónica Dossetti padece de esclerosis múltiple por lo que no se puede defender de la violencia de su hermano.

En medio de la controversia, Mónica Dossetti confesó que su vecino Pepe Cabello fue quien había filtrado las imágenes.

Luego de que se diera a conocer que las imágenes no eran actuales, muchas personas se cuestionaron los motivos por los cuales se habían difundido hasta este momento y no se dieron a conocer cuándo sucedieron los hechos.

Para acabar con la polémica, Pepe Cabello ofreció una entrevista en donde confesó que él había difundido las imágenes porque no podía dejar pasar un acto de estos.

Aleks Syntek no se libra de las críticas por haber arruinado la presentación de Mónica Naranjo en La Academia

¿José Manuel Figueroa le huye a comprometerse? No planea boda con Marie Claire Harp

Pepe Cabello confesó que las discusiones entre Mónica Dossetti y su hermano José Dossetti eran habituales, incluso sucedían desde que la actriz llegó a vivir a esa casa.

Sin embargo las discusiones no habían llegado más allá hasta ese día que se grabó el video y que se puede ver a José Dossetti agrediendo a Mónica Dossetti.

View this post on Instagram

Tras ver esta situación que habría ocurrido el pasado 20 de mayo, Pepe Cabello recurrió a la familia de Mónica Dossetti para que pudieran hacer algo de manera interna y solucionar esta violencia.

Sin embargo Pepe Cabello no obtuvo ninguna respuesta positiva, ya que la familia quedó en ir por Mónica Dossetti pero nunca lo hicieron.

La falta de acción motivo a Pepe Cabello a denunciar y compartir el video ya que no podría permitir que siguiera esta violencia en contra de Mónica Dossetti.

Pepe Cabello puntualizó que José Dossetti se encontraba enterado de que estaba la cámara por lo que no fue grabado sin que el supiera de eso.

Durante su conversación, Pepe Cabello destacó que hace una semana que José Dossetti quitó las cámaras y desapareció.

Pepe Cabello señaló que compartió el video ya que tenía miedo de que pasará una tragedia ya que incluso José Dossetti amenazó con quitarse la vida.

“En el video que tienen, en el final, él amenaza con matarse, vimos que es una persona que no estaba estable y que podía cometer una locura, y ese era el miedo de la familia y también era mi temor de que pasara una tragedia”

Sobre las declaraciones de Mónica Dossetti, Pepe Cabello destacó que tanto la actriz como la familia sabían que él tenía el video.

Además confesó que decidió hacerlo público cuando vio que no habían hecho nada pese a la agresión que se ve en el video.

Pepe Cabello lamentó que hasta el momento la familia solo se ha preocupado por la filtración del video y no por las agresiones que vivió Mónica Dossetti.

“No tengo contacto con ellos, un familiar todavía me habló para decirme que ‘¿por qué había hecho eso?’, yo no puedo dejar pasar un acto de estos, si no hubiera hecho eso, hubiera seguido en peligro hasta ahorita”

Pepe Cabello