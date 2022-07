Mónica Dossetti no será admitida en La Casa del Actor; no ha cotizado y no tiene la edad, dice Jorge Ortiz de Pinedo ante la petición del amigo de la actriz de 56 años de edad.

Tras la agresión que sufrió por parte de su hermano José Dossetti, el amigo de Mónica Dossetti, José Antonio Iturriaga, pidió ayuda para que la actriz pueda llegar a La Casa del Actor y de esta manera tener mejores cuidados.

En medio de la controversia sobre si Mónica Dossetti podría ser atendida en La Casa del Actor, Jorge Ortiz de Pinedo de 74 años de edad lamentó que no pueda hacer nada para ayudarla pues destacó que la esclerosis múltiple que padece impide que pueda ser atendida por la institución.

Mónica Dossetti y José Dossetti (Especial)

Jorge Ortiz de Pinedo revela por qué Mónica Dossetti no puede ser atendida en La Casa del Actor

El reportero Carlos Jiménez compartió un video en donde se puede ver cómo Mónica Dossetti es agredida por su hermano José Dossetti.

Tras la indignación que causaron las imágenes de la violencia a Mónica Dossetti, su amigo José Antonio Iturriaga pidió ayuda para que la actriz pudiera llegar a La Casa del Actor y de esta manera pudiera tener una mejor calidad de vida.

Luego de la petición de José Antonio Iturriaga, Jorge Ortiz de Pinedo habló sobre si era posible que Mónica Dossetti pudiera llegar a La Casa del Actor.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Jorge Ortiz de Pinedo señaló que es muy complicado poder ayudar a Mónica Dossetti ya que desde el 2013 ya no cotiza para el sindicato de actores.

“Es muy difícil, la situación de Mónica Dossetti, porque preguntamos en la ANDA cuál era la situación que tiene ella en sindicato, desde el 2013 ella fue dada de baja del sindicato, o sea por no cotizar” Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo puntualizó que otro de los impedimentos para que Mónica Dossetti pueda entrar a La Casa del Actor es que no cuenta con la edad, ya que debe de ser mayor a 65 años de edad.

“Ya no es socio de la ANDA, según la Asociación Nacional de Actores porque no está trabajando, ahora, al estar enfermita tenemos otro limitante en La Casa del Actor porque las reglas y el estatuto de las reglas del actor hablan de que nosotros podemos admitir actores y actrices de 65 años en adelante y, ella tiene 55 nada más” Jorge Ortiz de Pinedo

Durante su conversación, Jorge Ortiz de Pinedo puntualizó que otro de los factores que complican que Mónica Dossetti pueda ser atendida en La Casa del Actor es que padece esclerosis múltiple.

Jorge Ortiz de Pinedo destacó que las personas que entran a la Casa del Actor deben de estar con sus facultades plenas, ya que no son un hospital y tienen bastantes limitaciones con los cuidados que deben de tener las personas con algún padecimiento.

“Además de que estén con sus facultades plenas, porque no somos un hospital, somos una casa de retiro, una casa de descanso” Jorge Ortiz de Pinedo

Durante su conversación, Jorge Ortiz de Pinedo puntualizó que siempre es la familia del actor quien se tiene que hacer responsable cuando se enferma de gravedad pues ellos no tienen los recursos.

“Entonces, no tenemos los elementos para poderla cuidar, ya cuando la gente entra y después de años se deteriora la salud de las personas, ahí están y ahí las cuidamos, pero con ciertas limitaciones, cuando se complican las cosas tienen que ir a un hospital y la familia tiene que hacerse cargo o la ANDA, en este caso” Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo lamenta la situación que vive Mónica Dossetti

En la entrevista, Jorge Ortiz de Pinedo se dijo estar muy apenado de no poder ayudar a Mónica Dossetti a través de La Casa del Actor.

“Ahora, lo de Mónica, estoy apenadísimo, estoy avergonzado, estoy impactado con lo que acabamos de ver, me da muchísima pena” Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo señaló que espera que José Antonio Iturriaga pueda conseguir ayuda con asilos privados, ya que en La Casa del Actor es muy difícil que pueda ser atendida.

“Ojalá y este muchacho pueda de alguna manera, José Antonio Iturriaga pueda lograr algo, pero con asilos privados porque, en la Casa del Actor lo veo, verdaderamente complicado por la edad, por su condición física, tiene esclerosis múltiple, no tenemos cómo atenderla y porque no tenemos recursos” Jorge Ortiz de Pinedo

En el video Jorge Ortiz de Pinedo señaló que desconoce cuál es el estado de Mónica Dossetti pues para entrar a La Casa del Actor debe de estar lúcida.

“La familia, yo creo que, en este caso, si ella está completamente lúcida, para entrar a La Casa del Actor, los actores y las actrices, piden entrar. Tiene que estar completamente lúcido y decir ‘Yo quiero entrar al cada actor’ y se les da entrada por medio de la ANDA” Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo pidió que comprendieran que en este momento La Casa del Actor enfrenta serios problemas económicos pues desde hace cuatro años la ANDA no les ha dado ni un peso.

“Ahora, y comprender que es muy difícil para La Casa del Actor aceptar gente que mande la ANDA. La ANDA hace 4 años que no paga ni un centavo, deben más de 20 millones de pesos a La Casa del Actor, ese es otro problema muy desagradable, muy triste que estamos padeciendo, nos estamos manteniendo a base de donativos” Jorge Ortiz de Pinedo

Mónica Dossetti (Agencia México )

Jorge Ortiz de Pinedo dice que es absurdo que Mónica Dossetti no pueda cobrar sus regalías de la ANDI

Durante su conversación, Jorge Ortiz de Pinedo recordó que José Antonio Iturriaga le comentó que la familia de Mónica Dossetti no le permite a la actriz cobrar las regalías de la ANDI, situación que le parece absurda.

“La ANDI no tiene los recursos para ayudar. Lo que si me pareció muy especial que me había comentado José Antonio Iturriaga es que la familia ni siquiera le permitía cobrar las regalías de la ANDI, eso es verdaderamente absurdo” Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo señaló que puede que Mónica Dossetti en algún momento haya firmado una carta para que otra persona pudiera cobrar sus regalías.

“Puede ser que Mónica en algún momento determinado haya firmado una carta dando las regalías para alguien y que ese alguien las esté cobrando” Jorge Ortiz de Pinedo

En el video Jorge Ortiz de Pinedo pidió que se realice una investigación para ver qué está pasando con Mónica Dossetti.

“Pero se va a tener que hacer una investigación, la Fiscalía del estado de Morelos tendrá que tomar cartas en el asunto” Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo lamentó que para que las autoridades puedan actuar en casos de violencia intrafamiliar deba de haber una denuncia, a pesar de las pruebas que se tengan.