Tras la agresión que sufrió, amigo de Mónica Dossetti quiere sacarla de la casa donde vive con su hermano José Dossetti, pues asegura que no tiene una buena calidad de vida.

La actriz Mónica Dossetti de 56 años de edad se encuentra en medio de la controversia luego de que se reveló que no quiere ejercer ninguna acción legal en contra de su hermano José Dossetti luego de que la agredió.

En medio de la controversia, el amigo de Mónica Dossetti, José Antonio Iturriaga, pidió ayuda para que la actriz de 56 años de edad pueda llegar a la Casa del Actor y de esta manera tener mejores cuidados.

Mónica Dossetti (Tomada de video)

Amigo de Mónica Dossetti pide ayuda para sacar a la actriz de la casa donde vive con su hermano

A través de las redes sociales se difundió un video en donde la actriz Mónica Dossetti es estrangulada por su hermano José Dossetti, quien es productor y director.

Las imágenes han causado gran indignación ya que Mónica Dossetti padece esclerosis múltiple y no puede defenderse de las agresiones de su hermano.

En medio de la controversia, Mónica Dossetti dejó en claro que no tiene pensado ejercer acciones en contra de su hermano José Dossetti, pese a la violencia que sufrió.

En entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, el amigo de Mónica Dossetti, José Antonio Iturriaga, reveló que ya había hablado con la ANDA para ver la manera de poder sacar a Mónica Dossetti de donde vive.

“Yo hablé con una persona de la ANDA para ver la manera de que se la llevarán a la Casa del Actor. Ya me dijeron que tenía que hacer una carta ella, para llevársela, para darle calidad de vida” José Antonio Iturriaga

José Antonio Iturriaga puntualizó que una de las dificultades es que la ANDA pide que sea la actriz que realice los trámites, pero por su esclerosis múltiple no puede escribir la carta.

Es por ello por lo que José Antonio Iturriaga pidió la ayuda de Jorge Ortiz de Pinedo, pues le gustaría que Mónica Dossetti tuviera una mejor calidad de vida.

“A ver si el señor Jorge Ortiz de Pinedo la puede ayudar, apoyar y sacarla de ahí” José Antonio Iturriaga

Amigo de Mónica Dossetti revela que no ha sido bien cuidada de su esclerosis múltiple

Durante su conversación, José Antonio Iturriaga señaló que hace años que no ha visto a Mónica Dossetti. El amigo de la actriz señaló que la famosa nunca se imaginó cómo cambiaría su vida con la esclerosis múltiple.

“Yo a ella no la veo más o menos como en ocho-nueve años. Ella sabía que tenía esclerosis múltiple, pero no sabía que estaba pasando con su vida realmente” José Antonio Iturriaga

José Antonio Iturriaga recordó que desde que vivía en Puebla, Mónica Dossetti se quejaba que no tenía una gran atención, pues no la llevaban al médico y no le daban sus medicamentos.

“Ella estuvo viviendo en Puebla, vivía en un departamento enfrente de la casa de su mamá. Me decía ella que sus medicamentos no se los daban, que ya no la llevaban al doctor” José Antonio Iturriaga

En su video, José Antonio Iturriaga recordó que fue Mónica Dossetti quien ayudó a su hermano José Dossetti a trabajar en la televisora de San Ángel.

“Después supe que se fue a Tepoztlán a vivir. Me enteré de esta noticia hoy y me alarmó muchísimo. Yo lo conozco desde 1991-92 que fue Mónica quien realmente metió a José Dossetti a Televisa” José Antonio Iturriaga

Amigo de Mónica Dossetti revela que la actriz no le quiere hacer daño a su hermano José Dossetti

José Antonio Iturriaga destacó que Mónica Dossetti no le quiere hacer daño a su hermano José Dossetti, ya que hace muchos años se enfrentó a la perdida de un hermano.

“Ella no quiere agredir a su hermano, meterlo en ningún problema puesto que ella hace varios años perdió a un hermano que falleció. Lo mataron enfrente de su casa” José Antonio Iturriaga

En el video José Antonio Iturriaga reveló que ya no pudo hablar bien con Mónica Dossetti ya que por su esclerosis múltiple se cansa mucho.

“Ya con su voz muy cansada, por la esclerosis múltiple, ya no pudo hablar más. No le quiere hacer daño a José Dossetti” José Antonio Iturriaga

José Antonio Iturriaga destacó que José Dossetti cerró sus redes sociales luego de que se difundió el video de la agresión a su hermana Mónica Dossetti.

“Yo quise buscar a José Dossetti para preguntarle por qué hizo eso, pero todas sus redes las tiene cerradas” José Antonio Iturriaga