Han pasado dos meses de la grave caída de José Ángel Bichir y Yolanda Ventura asegura que el actor está estable, aunque aún no tiene trabajo.

José Ángel Bichir cayó de un tercer piso y esto le provocó una fractura en la nariz y la pérdida de algunos dientes.

Yolanda Ventura, esposa de Odiseo Bichir, asegura que su hijastro está evolucionando favorablemente y está bajo el cuidado de su familia.

José Ángel Bichir está estable tras sufrir grave caída en marzo

Tras el accidente de José Ángel Bichir, el actor se sometió a un tratamiento dental para reemplazar las piezas que perdió y su mamá reveló que se debía someter a una cirugía en la nariz.

Yolanda Ventura contra De Primera Mano que José ángel Bichir está estable y bajo el cuidado de su familia.

“Está muy bien, se está recuperando, estamos en familia, cuidado, contenido, apapachado por toda la familia” Yolanda Ventura

Yolanda Ventura habla de la RECUPERACIÓN de José Ángel Bichir tras INCIDENTE#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/pWoZJrWLh5 — De Primera Mano (@deprimeramano) May 22, 2026

Yolanda Ventura destacó la unión de la familia Bichir, quienes han estado muy al pendiente de José Ángel Bichir.

Por otro lado, Yolanda Ventura menciona que es complicado para ella responder preguntas sobre José Ángel Bichir, ya que no le corresponde dar información sobre el hijo de su esposo.

José Ángel Bichir sigue sin trabajo tras su accidente

Trascendió que José Ángel Bichir enfrentaba una crisis emocional antes de sufrir el aparatoso accidente.

Aparentemente, José Ángel Bichir estaba abrumado por no tener trabajo.

Yolanda Ventura reveló que el actor aún no tiene empleo, pero por el momento se está enfocando en su recuperación.

José Ángel Bichir es conocido por su trabajo en series como “Sexo y otros secretos”, “Run Coye Run” y la secuela de “Sexo, pudor y lágrimas”.

La última aparición pública de José Ángel Bichir fue en abril, cuando acudió a una clínica dental para revelar el tratamiento que se realizaría tras su accidente.