Jorge Salinas creyó que una vez que hablará de su supuesta infidelidad a Elizabeth Álvarez, de 45 años de edad, daría por terminado el polémico tema, pero no fue así.

La periodista Ana María Alvarado, de 54 años de edad, no quita el dedo del renglón por lo que se puso a analizar las declaraciones de Jorge Salinas.

Encontró una acción que para ella echó de cabeza a Jorge Salinas, de 54 años de edad, quien sí le habría sido infiel a su esposa a pesar de negarlo.

Jorge Salinas (Agencia México)

Ana María Alvarado cree que Jorge Salinas sí le fue infiel a su esposa

De acuerdo con la periodista de espectáculos, es la primera vez que escucha a un actor darle las gracias a la revista TV Notas y, claro, al dueño Carlos Manuel Flores Nuñez.

“Cuando TV Notas saca una portada que al artista le molesta, le dice hasta lo que no”, advierte y enseguida pone en duda que las fotos publicadas muestren al actor desde un lado “conveniente”, para él.

“Me salta que le agradezca, lo primero que dicen es ‘porquería de revista’, ¿qué no han oído?, pero ¿no les parece raro que le dé las gracias a esta revista?”, cuestiona y enseguida expone su teoría.

Según la periodista, Jorge Salinas se enteró que la revista publicaría fotos de él y su nutrióloga en una situación comprometedora por tanto habría hablado con el dueño de la publicación para pedirle que le echará la mano.

“Yo te he dado notas, te seguiré dando notas, pero no saques el video”, le habría pedido Jorge Salinas al dueño de la revista, por lo que sacaron la nota pero no en su totalidad.

Jorge Salinas niega romance con su nutrióloga Anna Paula. (Especial / SDPnoticias)

Esto indicaría que Jorge Salinas sí besó a la nutrióloga y el video lo mostraría, por lo que permitió que las fotos salieran a la luz ya que el ángulo parece engañoso y el video es más que claro.

Recuerda que Anna Paula, la nutrióloga y supuesta amante de Jorge Salinas, aseguró que sí hubo beso y que el video lo probaría, mientras que el actor solo dijo que el material audiovisual contaría la verdad.

Por lo que da por hecho que está tan seguro de “su verdad” porque el video nunca verá la luz. “Él ya pactó con Carlos Flores, el video no saldrá”, finaliza.