¿Le pusieron un cuatro? Jorge Salinas reaparece públicamente tras el escándalo con la nutrióloga y dispuesto a rendir declaraciones sobre el acto infiel que habría cometido.

Ya hasta se creía que el matrimonio de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez había terminado tras la publicación de TVNotas, pero el actor de forma firme y contundente aseguró ser el más fiel.

El actor de 54 años de edad, compartió los motivos de la espera para hablar con la presa, para finalmente decir “no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio”.

Asimismo, dejó ver que a su nutrióloga no la ha visto “desde aquella vez”, luego de declarar que las fotos se las tomaron antes de Navidad en 2022.

Jorge Salinas dio sus declaraciones por las fotografías que TVNotas publicó hace unos días, donde se le ve ‘besando’ a la que fuera su nutrióloga, asegurando no volverá a tocar el tema.

Con cara de fastidio luego de que la prensa se abalanzó sobre él al terminar la rueda prensa de “Perdona Nuestros Pecados”, su nueva novela, Jorge Salinas se sinceró ante las cámaras.

Lo captado por la periodista Berenice Ortiz, mostró a Jorge Salinas diciendo que sería la única vez que hable del tema y asegurando “no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio”.

El actor señaló el amor profundo que tiene por Elizabeth Álvarez -de 45 años de edad-, así como a sus mellizos Máxima y León.

“Soy una persona que ama profundamente a su esposa Elizabeth, ama profundamente a su familia… Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. No tengo ninguna relación extramarital”.

Jorge Salinas, actor.