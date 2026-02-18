Jorge Ortiz de Pinedo -de 77 años de edad- acusa abandono de la Casa del Actor, pues asegura que no reciben los recursos suficientes.

El actor menciona que la Casa del Actor ha sido descuidada desde hace 6 años y anteriormente reveló que la ANDA adeudaba 34 millones de pesos a esta casa de retiro.

Jorge Ortiz de Pinedo asegura que la Casa del Actor está en el abandono

La Casa del Actor fue fundada en 1944 por Mario Moreno ‘Cantinflas’, para que esta apoyara a los actores de la tercera edad tras retirarse.

Jorge Ortiz de Pinedo ha denunciado en diversas ocasiones que la Casa del Actor vive una crisis económica y el gremio actoral se ha olvidado de este sitio.

“La Casa del Actor está abandonada desde hace 6 años, parcialmente por los actores de México”, dijo Jorge Ortiz Pinedo.

Jorge Ortiz de Pinedo (Instagram/@jorgeortizdepinedoficial)

El actor reveló que 40 actores retirados viven en la Casa del Actor y la ANDA no accede a apoyarlos cuando los actores necesitan un hospital o servicios funerarios.

“No los quieren ayudar para darles de comer, no los quieren ayudar para vivir” Jorge Ortiz de Pinedo

La ANDA le debe más de 30 millones de pesos a la Casa del Actor

Ante la falta de recursos, Jorge Ortiz de Pinedo ha organizado eventos de beneficencia para recaudar dinero para que la Casa del Actor siga funcionando.

Jorge Ortiz de Pinedo denunció desde hace varios meses que la ANDA le debe 34 millones de pesos a la Casa del Actor.

La ANDA está obligada a darle dinero a la Casa del Actor como parte de las aportaciones sindicales de los actores, pero esto lleva 6 años sin ocurrir.

El actor pidió a los actores reflexionar sobre la importancia de la Casa del Actor, pues es un espacio que apoya a los actores de la tercera edad, una etapa a la que todos llegarán.