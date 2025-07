A pesar de que Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, desmintió que su mamá tenga o haya padecido cáncer, el tema sigue dando de qué hablar.

En un evento reciente, Jesús Ochoa -de 65 años edad-, fue abordado por periodistas, quienes le preguntaron qué sabía sobre el supuesto cáncer de Susana Zabaleta -de 60 años-.

Jesus Ochoa, quien es un cercano amigo de Susana Zabaleta , no pudo ocultar su enojo ante los cuestionamientos, diciendo de forma tajante: “Con eso no se juega”.

Jesús Ochoa, actor. (Gobierno de la Ciudad de México / Cuartoscuro)

Jesús Ochoa ante preguntas sobre la salud de Susana Zabaleta: “No hagan esos chismes, no jodan, con eso no se juega”

Jesús Ochoa explotó ante los cuestionamientos de la prensa, y exigió que dejen por la paz la salud de Susana Zabaleta, novia del comediante Ricardo Pérez.

“No hagan esos chismes, no jodan, con eso no se juega”, señaló con molestia el primer actor, quien dejó claro que sólo los afectados deben hablar de sus problemas de salud.

Los reporteros le dijeron a Jesús Ochoa que el hijo de Susana Zabaleta ya había dicho que su mamá se encuentra saludable.

Ante ello, Jesús Ochoa cuestionó a los reporteros: “Entonces, ¿para qué siguen chingando? No mamen, con eso no se juega, campeones, no".

Entonces, los periodistas le comentaron que el responsable de revelar la supuesta enfermedad de Susana Zabaleta fue el cantante Francisco Céspedes -de 68 años-.

Jesús Ochoa (@ChuchoOchoaMx)

“¿Quién se cree?“, cuestiona Jesús Ochoa a Francisco Céspedes por hablar de la salud de Susana Zabaleta

Ante ello, el actor se lanzó contra el cantante cubano: “Pinche Pancho, ¿qué se cree?, ¿por qué?, ¿es muy amigo de ella o qué? No se me hace justo que alguien fuera de la familia pueda decir eso”.

Con base en este argumento, Jesús Ochoa le dijo a los reporteros que dejaran de preguntarle sobre el asunto, señalando que él no tiene ningún derecho de opinar sobre el tema y mucho menos sin estar enterado.

Más aún, Jesús Ochoa dijo en algo que sonó como indirecta para Francisco Céspedes que, incluso si él hubiera sabido que Susana Zabaleta estaba enferma, jamás lo habría hecho público.

Francisco Céspedes habló sobre la salud de Susana Zabaleta luego de que la cantante revelara que el cubano le hizo comentarios sexuales sobre el escenario.

La actriz dijo tener la grabación de las declaraciones que habría hecho el cantante e incluso reveló que su novio Ricardo Pérez estuvo a punto de golpear a Céspedes por faltarle al respeto.