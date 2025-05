Hawkeye no tendrá temporada 2, pues Jeremy Renner rechazó la serie por un comprensible motivo en la negociación con Disney.

Motivo del actor Jeremy Renner, de 54 años de edad, que hicieron molestar al intérprete de Ojo de Halcón, pero por justas razones.

El motivo por el que Jeremy Renner rechazó Hawkeye 2 de Disney

A través de una reciente entrevista en el podcasts High Performance, el actor Jeremy Renner reveló el por qué rechazó Hawkeye 2, pues su motivo es más que comprensible, tras un negociación con Disney. Estas son sus declaraciones:

“Me pidieron que hiciera la temporada 2, y me ofrecieron la mitad del dinero. Yo estaba como, ‘Bueno, me va a llevar el doble de la cantidad de trabajo por la mitad de la cantidad de dinero, y ocho meses de mi tiempo, esencialmente, hacerlo por la mitad de la cantidad’” Jeremy Renner

Jeremy Renner apunta malas negociaciones para Hawkeye 2 debido a su accidente

Luego de que Jeremy Renner no logrará una buena negociación con Disney para realizar la temporada 2 de la serie de Hawkeye de Marvel.

El actor Jeremy Renner apuntó que las malas negociaciones para Hawkeye 2 pudieron ser debido a su accidente.

Luego de que Jeremy Renner insinuara a los negociadores de Disney si solo contrata a la mitad de él porque lo atropellaron.

“Estoy como, ‘¿Lo siento? ¿Por qué? ¿Pensaste que solo soy la mitad de Jeremy porque me atropellaron? Tal vez por eso quieres pagarme la mitad de lo que gané en la primera temporada”. Jeremy Renner

En referencia al accidente casi fatal que tuvo el actor de Marvel, Jeremy Renner en moto de nieve en 2023.

Ante ello, Jeremy Renner explicó que ante su rechazo para hacer Hawkeye 2 no culpa a Disney, ni a Marvel, pues sabe que su mala negociación es parte de la administración.

“Esto no es por Marvel, eso sí. Esto es como, solo Disney, ni siquiera realmente Disney. Solo son los peniques, los contables”, dijo Jeremy Renner.

Por lo que Jeremy Renner hasta les dijo “ Que fueran a volar una cometa. Quiero decir, solo en la oferta de insulto. Así que no estábamos de acuerdo”.

Y pese a que no llegó a un acuerdo, Jeremy Renner dijo que no descarta un regreso a Hawkeye en el futuro “lamentablemente, todavía me encanta el personaje. Todavía me encantaría hacerlo, pero tuve que defenderme.”

Pues el actor Jeremy Renner precisó que incluso no pidió más dinero para hacer Hawkeye 2, pues estaría conforme con el mismo sueldo que tuvo en la primera temporada.

“Así que es desalentador que eso no haya sucedido, pero está bien. Estoy feliz de dejar eso pasar, porque mi cuerpo probablemente me esté agradeciendo, una y otra vez, que no lo esté haciendo ahora mismo. Pero ya veremos”. Jeremy Renner