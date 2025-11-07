Jeremy Renner es mundialmente conocido por su papel de Hawkeye en el universo cinematográfico de Marvel.

En 2023 fue tema de preocupación mundial tras darse a conocer el accidente que sufrió afuera de su residencia. Pero en 2025 la polémica lo alcanzó tras ser señalado por presunto acoso sexual.

¿Quién es Jeremy Renner?

Jeremy Lee Renner es originario de California, Estados Unidos.

Su asenso a la fama se dio en Zona de miedo, película aclamada por la crítica y que le valió el reconocimiento de la National Board of Review como el actor revelación del 2009.

En el 2012 subió un escalón más al unirse al UCM de Marvel como Hawkeye, personaje que siguió interpretando los próximos años dentro de la franquicia.

Jeremy Renner rechazó Hawkeye 2 por un comprensible motivo en la negociación con Disney (Marvel Studios )

¿Cuántos años tiene Jeremy Renner?

Jeremy Renner nació el 7 de enero de 1971; actualmente el actor tiene 54 años de edad

¿Quién es el la esposa de Jeremy Renner?

La última esposa conocida de Jeremy Renner es la actriz canadiense Sonni Pacheco con quien estuvo casado un año, de 2014 a 2015.

Tras su divorcio, la actriz denunció que el actor era un “padre inadecuado” para la menor. Esto debido a que, supuestamente, Jeremy Renner consumía drogas y las dejaba al alcance de la pequeña.

Motivo por el que Sonni Pacheco pidió la custodia exclusiva de su hija.

En la actualidad la niña tiene 12 años de edad y los actores comparten la custodia.

¿Qué signo zodiacal es Jeremy Renner?

De acuerdo con la astrología, el actor nació bajo el signo de Capricornio.

¿Quiénes son los hijos de Jeremy Renner?

Jeremy Renner es padre de una hija llamada Ava Berlin Renner, fruto de su matrimonio con Sonni Pacheco.

¿Qué estudió Jeremy Renner?

Jeremy Renner llevó sus estudios en actuación en el American Conservatory Theatre en San Francisco.

¿En qué ha trabajado Jeremy Renner?

Jeremy Renner ha sido parte de importante proyectos en cine como:

Zona de miedo

Misión Imposible: Protocolo fantasma

The Avengers

El Legado Bourne

Hansel & Gretel: Cazadores de brujas

Misión Imposible: Nación secreta

Avengers: La era de Ultrón

Capitán América: Civil War

La llegada

Avengers: Endgame

Avengers (Marvel Studios)

Jeremy Renner es denunciado por acoso sexual e intimidación

En noviembre de 2025 Jeremy Renner fue señalado por la cineasta Yi Zhou, quien acusó al actor por abuso sexual y amenazas.

Por medio de Instagram Yi Zhou comenzó a compartir testimonios de cómo fue su relación con el actor.

Este último habría iniciado un acercamiento con la cineasta por medio de unas imágenes pornográficas de él mismo.

De acuerdo con Yi Zhou, de ahí siguieron mensajes insistentes del actor en los que le pedía tener una relación.

A principios del 2025 ambos fueron parte de proyectos entre los que se encuentran el documental Crónicas de Disney y una película animada.

Yi Zhou también denunció comportamiento violento de Jeremy Renner, quien una vez comenzó a gritar tras haber bebido una botella de vino.

La cineasta quiso enfrentar al actor por su comportamiento sexual inapropiado del pasado, pero Renner la habría amenazado con entregarla al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos(ICE, por sus siglas en inglés).

Jeremy Renner es sobreviviente de un accidente

El 1 de enero de 2023 Jeremy Renner sufrió un accidente en us residencia ubicada en Reno, Nevada.

El actor sobrevivió tras ser arrollado por un quitanieves; la máquina de 6 toneladas comenzó a avanzar y pasó sobre el actor, quien salvó a su sobrino.

Renner fue trasladado en helicóptero a un hospital local.

El 2 de enero entró a la unidad de cuidados intensivos y fue sometido a dos cirugías.

En aquél entonces el representante del actor lo reportó “en estado crítico”, aun que aseguró que también se encontraba estable.

En marzo de 2023 el actor reportó vía redes sociales que ya había comenzado a caminar.