Javier Aguirre y Memo Ochoa reciben reconocimiento de James Corden por el Mundial 2026; tanto el ex portero como el entrenador mexicano ya reaccionaron.

Todo ocurrió durante la parodia de los Globos de Oro que organizó el comediante en su programa After Hours para premiar los momentos más graciosos de la Copa del Mundo.

Ahí, el “Vasco” fue galardonado en la categoría “Mejor actuación de un entrenador” gracias a su momento con Anthony Gordon de Inglaterra; mientras que Guillermo Ochoa ganó por “Mejor momento romántico” al besar el poste de una portería.

Así reaccionaron Javier Aguirre y Memo Ochoa al premio de James Corden

Javier Aguirre se llevó el Globo de Oro organizado por James Corden tras decirle entre risas “Hey, Gordon...fuck you!” durante el México vs Inglaterra del Mundial 2026.

Ese momento, en lugar de generar tensión entre el DT mexicano y el jugador inglés, solo provocó risas e incluso se viralizó en redes sociales.

Javier Aguirre, ex director técnico de la selección mexicana. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

El ex director técnico, se tomó con humor el reconocimiento de Corden y mandó un divertido mensaje en video tras ganar su premio.

Gracias por este premio. Fue un honor ser el entrenador de la Selección Mexicana en el pasado Mundial. También quiero agradecer a los fans por su apoyo a lo largo de los años y una cosa más: Viva México y fuck you, James Javier Aguirre

Por su parte, Memo Ochoa ganó al darle un beso a un poste, acción que realizó el guardameta como forma de despedida tras jugar su último Mundial como seleccionado nacional.

Memo Ochoa de igual forma mandó un clip para aceptar su premio.

En dicha grabación, el ex arquero indicó que de todos los premios de su carrera, era el que más le enorgullecía.

“Ojalá pudiera estar allí en persona para poder besarlos a todos”, afirmó Ochoa.