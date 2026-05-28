Ivonne Montero fue pareja de Pascacio López y se une a lista de mujeres que lo señalan de ser violento, pero ella se alejó de él a tiempo.

Pascacio López fue denunciado por abuso y acoso sexual, así como otros delitos relacionados con violencia de género y daño moral.

Varias exparejas de Pascacio López lo han señalado de ser un hombre violento, entre ellas están la actriz Irán Castillo y la conductora Verónica Toussaint, quien murió en 2024.

Ivonne Montero supo identificar a tiempo las agresiones de Pascasio López

En entrevista con De Primera Mano, Ivonne Montero fue cuestionada sobre la modificación a la sentencia de Pascacio López por la denuncia de Vanessa Bauche por actos de violencia.

Pascacio López tendrá que hacer 30 horas de trabajo comunitario y pagarle 7 mil 800 pesos a Vanessa Bauche, lo cual ha sido tachado de una sentencia “absurda”.

Ivonne Montero expresó que no era justa la sentencia, pues esta situación daba el mensaje equivocado a las víctimas de violencia y resaltaba la impunidad de la justicia.

¿Pascacio López fue V10L3NTO con Ivonne Montero en su relación? Ella RESPONDE tras acusaciones por Vanessa Bauche #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/gczEGcfkPs — De Primera Mano (@deprimeramano) May 27, 2026

La actriz expresó que ella no denunció a Pascacio López porque nunca la agredió, ya que ella supo identificar a tiempo las “banderas rojas”.

“A mí me pidió que me acercara (Vanesa Bauche) a denunciar algunas cosas que habían pasado hace muchos años y por supuesto que dije que no” Ivonne Montero

Ivonne Montero narra que Pascacio López comenzó a mostrar actitudes violentas durante su relación.

Ella le expuso la situación y Pascacio López negó la situación, por lo que ella decidió terminar con él.

“No pasó realmente. Claro, hubo focos rojos que yo al primero yo se lo hice ver, la segunda vez: ‘Oye’ y la tercera vez, bye” Ivonne Montero

Pasacacio López (Instagram/@pascaciolopez)

Ivonne Montero no denunció a Pascacio López por miedo

Pascacio López fue denunciado públicamente por Irán Castillo y legalmente por Sarah Nichols y Vanesa Bauche, pero Ivonne Montero no quiso unirse a las denuncias.

Ivonne Montero explicó que las agresiones de Pascacio López no fueron físicas, ya que ella terminó la relación antes de que pasar a mayores.

La actriz menciona que también tuvo miedo a posibles represiones, además de que pensó en las consecuencias y como estas podrían afectar a su hija.

“¿A qué voy hablar, qué voy a denunciar? No sé cuáles son los alcances de la persona, si eso me va a traer lejos de un beneficio, me va a perjudicar y yo soy mamá” Ivonne Montero

Ivonne Montero aclara que si hubiera sucedido algún acto de violencia por parte de Pascasio López, no hubiera dudado en denunciar.

Por último, Ivonne Montero confirmó que Pascacio López es una persona violenta y la llegó a agredir verbalmente.