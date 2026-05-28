Kenneth Iwamasa se convirtió en centro de atención tras la muerte de Matthew Perry, ocurrida el 28 de octubre de 2023 por efectos agudos de la ketamina.

Kenneth Iwamasa es uno de los cinco acusados por contribuir en la muerte de Matthew Perry, protagonista de la exitosa serie Friends.

¿Quién es Kenneth Iwamasa?

Kenneth Iwamasa conoció a Matthew Perry en 1992, treinta años después, en 2022 se convirtió en su asistente por recomendación de Doug Chapin, manager y productor del ya fallecido actor.

Por la confianza que el actor tenía con su manager, Kenneth rápidamente fue aceptado, su discreción y su capacidad para controlar situaciones complicadas, contribuyeron.

Kenneth Iwamasa, exasistente de Matthew Perry, condenado por inyectarle ketamina (Michelle Rojas / SDPnoticias)

El actor compartía casa con su asistente. Fue Kenneth quien encontró al actor muerto en el jacuzzi que había en el patio.

¿Qué edad tiene Kenneth Iwamasa?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Kenneth Iwamasa; sin embargo, se sabe que tiene entre 60 y 61 años de edad.

¿Quién es la esposa de Kenneth Iwamasa?

Se desconoce el estado civil de Kenneth Iwamasa.

¿Qué signo zodiacal es Kenneth Iwamasa?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Kenneth Iwamasa y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Kenneth Iwamasa?

Se desconoce si Kenneth Iwamasa tiene hijos.

¿Qué estudió Kenneth Iwamasa?

Kenneth Iwamasa estudió fotografía y diseño ambiental, así como tomó un curso de un año en cinematografía y producción en el Columbia College Hollywood.

¿En qué ha trabajado Kenneth Iwamasa?

Kenneth Iwamasa trabajó por más de 30 años como representante de talentos y asistente ejecutivo de personalidades de Hollywood relacionadas a Doug Chapin Management.

De acuerdo con IMDB, tuvo participaciones en documentales y series como:

What’s Love Got to Do with It

Love! Valour! Compassion!

When a Stranger Calls Back

Condenan a prisión a Kenneth Iwamasa por muerte de Matthew Perry

El 27 de mayo de 2026, en la corte federal de Los Ángeles en el Central District of California, a Kenneth Iwamasa se le dictó sentencia.

El exasistente de Matthew Perry, quien fue el primero en llegar a un acuerdo con los fiscales aceptando ser testigo esencial contra otros acusados, fue condenado a:

Tres años de prisión

Dos años de libertad condicional

El pago de una multa de más de 173 mil pesos.

Fue en 2024, a un año de la muerte del actor de Friends, cuando este se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina.

En su declaración, Iwamasa dijo haber trabajado con los coacusados para obtener ketamina a nombre de Matthew Perry y de su doctor Salvador Plasencia, quien le enseñó a administrarle las inyecciones al actor aún cuando no estaba capacitado.

Kenneth Iwamasa reveló haberle inyectado entre seis y ochos dosis al día de ketamina a Matthew Perry en sus últimos días de vida.

Semanas previas a morir, el actor compró más de 50,000 dólares (más de 867,000 pesos) de ketamina mediante una red ilegal.