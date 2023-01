Parece que el amor regresó, Irina Baeva y Gabriel Soto, aunque se muestran como solteros en sus redes sociales, fueron captaron muy juntitos en redes sociales.

Y es que aunque se creía que Irina Baeva de 30 años de edad y Gabriel Soto de 47 años de edad, habían terminado, parece ser que volvieron por artimaña de la actriz rusa.

Ana María Alvarado reveló qué fue lo que llevó a que el romance entre Gabriel Soto y Sara Corrales -de 37 años de edad- ya no se hiciera; Irina Baeva sería el motivo.

Gabriel Soto le dijo a Irina Baeva que no la ama, pero ella se aferró

Según información compartida por Ana María Alvarado en el programa Sale el Sol, Gabriel Soto habría intentado romper con Irina Baeva, pero ella no quitó -nunca- el dedo del renglón.

Irina Baeva y Gabriel Soto (Agencia México )

Aunque los rumores de que el romance había terminado seguían creciendo, estos se apaciguaron cuando se compartió una foto de ambos de vacaciones en Cancún.

Sin embargo, esta fotografía no fue de ellos, sino del chef que los atendió y en ella se muestra la hija menor de Gabriel Soto a su lado.

Gabriel Soto e Irina Baeva de vacaciones en Cancún. (AbimaelAngulo / Facebook)

Cabe destacar que la pareja sí compartió que estaba en Cancún, sin embargo, se hicieron ver como solteros.

Por ello, Ana María Alvarado contó que ya regresaron, pues aunque Gabriel Soto le dijo directamente, “ya no te amo”, Irina Baeva nunca se le despegó.

“Gabriel ya le ha dicho en repetidas ocasiones a Irina que no quiere estar con ella porque ya no la ama, se lo ha dicho directamente en su cara, pero ella lo insiste y lo envuelve”. Ana María Alvarado, periodista.

Asimismo, aseguró que Gabriel Soto tiene un gran problema que demostró desde su matrimonio anterior, “no sabe decir que no cuando la relación ya está rota y terminada”.

Gabriel Soto y Sara Corrales no tuvieron nada por respeto a Irina Baeva

Gabriel Soto e Irina Baeva se siguen mostrando como solteros, sin embargo, se sabe que volvieron y que lo de Sara Corrales nunca llegó a nada.

Sara Corrales (@saracorrales / Instagram)

Pese a que se creía que en cualquier momento saldría Sara Corrales como la nueva conquista de Gabriel Soto, no fue ni será así.

Ana María Alvarado fue clara al decir que Sara Corrales le dijo a Gabriel Soto que si no terminaba con Irina Baeva no iban a tener nada, de modo que ese intento de noviazgo no se dio.