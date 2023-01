¿Gabriel Soto deja a Irina Baeva? Ella sigue presumiendo el anillo de compromiso pese a rumores que señalan que el actor ya se lo pidió y que pronto podrían confirmar su ruptura.

Desde finales del año pasado Irina Baeva de 30 años de edad y Gabriel Soto de 47 años de edad se encuentran en medio de la controversia por una posible separación en medio de sus planes de boda.

Aunque la pareja negó los rumores, este año las versiones de que Irina Baeva y Gabriel Soto han terminado y que solo es cuestión de tiempo para que confirmen su ruptura han aumentado.

Sin embargo, Irina Baeva sigue presumiendo su anillo de compromiso para demostrar que no tiene ningún problema con Gabriel Soto. Luego de rumores que vinculan al actor con Sara Corrales, su compañera de la telenovela ‘Mi Camino es amarte’.

Este lunes 9 de enero, el programa Hoy anunció por todo lo alto que iniciaban los festejos de sus 25 años con una nueva escenografía.

Como madrina tuvieron d invitada a Irina Baeva, quien se encuentra en medio de la controversia por su posible ruptura con Gabriel Soto.

En entrevista con los conductores, Irina Baeva se mostró muy feliz e incluso habló en plural al referirse sobre sus vacaciones decembrinas y lo bien que se lo pasó en Estados Unidos, obviamente con su novio.

Irina Baeva se mostró muy feliz pues destacó que estos últimos meses se la ha pasado muy bien y que también ha estado trabajando en varios proyectos.

“¡Ay, no!, amo, o sea creo que Nueva York es como de esos lugares que tienes en tu vida, como happy place, el lugar donde recargas energía, y yo no sé por qué justo me encanta pasar el Año Nuevo ahí, porque es un lugar como que el árbol de Rockefeller, o sea, todo eso se me hace muy mágico”

Irina Baeva