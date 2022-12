Ingrid Coronado y la verdad sobre Fernando del Solar: “Él se fue tres veces”, revela la conductora al hablar sobre su relación con el padre de sus hijos.

A cinco meses de la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad, Ingrid Coronado rompe el silencio sobre la verdad de su divorcio con el conductor argentino y cómo le afectaron los ataques en su contra.

Pese a que había preferido guardar el silencio sobre su relación con Fernando del Solar, Ingrid Coronado de 48 años de edad confesó cuál fue la verdad sobre su relación y porque no se defendió cuando fue atacada por algo que sabía que no era cierto.

Tras la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado ha estado en medio de la polémica y es que reveló que el conductor había dejado desprotegido en su testamento a sus hijos y que la beneficiada había sido Anna Ferro.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar (Especial)

¿Cómo inicio la relación entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar?

Ingrid Coronado y Fernando del Solar se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión mexicana y es que ambos se convirtieron en los conductores más populares.

Aunque su relación estuvo envuelta en la polémica, Ingrid Coronado y Fernando del Solar se mostraron muy felices. Sin embargo la imagen hacia la conductora cambió cuando se dio a conocer que ella le había pedido el divorcio al conductor al poco tiempo de que a él se le diagnosticó cáncer.

Pese a los ataques que recibió, Ingrid Coronado había preferido guardar el silencio por el bienestar de sus hijos, pero la conductora habló sobre la realidad de su relación con Fernando del Solar en entrevista con Yordi Rosado a ocho años de su ruptura.

Ingrid Coronado confesó que después de ser amigos por muchos años, fue hasta en una boda que se dio cuenta que estaba enamorada de Fernando del Solar y le decidió declarar su amor.

Al poco tiempo de haber iniciado su relación, Ingrid Coronado y Fernando del Solar se embarazaron y la noticia los tomó por sorpresa ya que salió la noticia en los medios de comunicación antes de que se enterará su familia.

En ese momento Ingrid Coronado fue vista como la mala de la historia, ya que Fernando del Solar acababa de terminar con una relación y tacharon a la conductora como la responsable de la ruptura.

Ingrid Coronado confesó que en ese momento Fernando del Solar no salió a defenderla de que ella no había intervenido en su relación pasada.

¿Por qué terminó la relación entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar?

A pesar de la polémica, Ingrid Coronado y Fernando del Solar mantuvieron una relación y tuvieron dos hijos juntos: Luciano y Paolo.

Ingrid Coronado destacó que la relación con Fernando del Solar cambió cuando se le diagnosticó su enfermedad ya que ella empezó a ver visto como la mala del cuento y ella aguantó todo con la intención de proteger a sus seres queridos.

Durante su conversación, Ingrid Coronado destacó que su relación con Fernando del Solar fue muy bonita donde a pesar de los problemas tenían mucho amor y pensaban que el cáncer los podría unir más como pareja.

“Realmente tenía un matrimonio bonito. Esa es la realidad. Sí teníamos algunas situaciones como cualquier pareja, pero había mucho amor entre nosotros y lo que creíamos en ese momento es que era una experiencia que nos iba a unir más como pareja y fortalecer como seres humanos” Ingrid Coronado

En el video Ingrid Coronado destacó que su divorcio causó gran controversia ya que él se encontraba enfrentando al cáncer y había rumores que ella le había sido infiel a Fernando del Solar.

Luego de ser atacada por presuntamente haber dejado a Fernando del Solar en plena enfermedad, Ingrid Coronado confesó que los problemas comenzaron cuando el conductor ya no quería seguir con las quimioterapias porque se sentía muy mal.

Ingrid Coronado puntualizó que para ella todo el tratamiento fue muy desgastante porque le drenaban su energía al ver cómo sufría por lo que pidió que sus familiares acompañaran a Fernando del Solar.

Mientras la salud de Fernando del Solar se mermaba, su relación también se vio afectada hasta que después de un paro respiratorio regresó muy distinto.

Fernando del Solar, Ingrid Coronado (Agencia México)

¿Por qué Ingrid Coronado no se defendió de los ataques en su contra?

Fernando del Solar cambió y aunque dijo que le iba a echar ganas después de que ya no quería seguir con las quimioterapias, pero su cambió su actitud con todo el mundo y en ese momento Ingrid Coronado sintió que perdió a su esposo.

Ingrid Coronado destacó que la relación con la familia de Fernando del Solar también cambió. En ese momento el conductor se tomó unos días y cuando regresó le dijo que quería el divorcio.

“Me dijo ‘quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy’ y agarró sus cosas y se fue” Ingrid Coronado

En su entrevista, Ingrid Coronado destacó que fue la primera vez que Fernando del Solar se fue y decidieron no decir nada sobre su separación a pesar de que ella sentía que se estaba muriendo.

Pero tras intentos de recuperar su relación, Fernando del Solar decidió alejarse dos veces más de ella sin darle mayores explicaciones ya que el conductor se encontraba muy cambiado.

Tras estar en el hospital, Fernando del Solar le repitió que ya no quería estar con ella y que no la quería volver a ver pues la culpaba por su enfermedad.

“Al otro día me llega la portada de una revista de que yo lo abandoné, pero él se fue tres veces, él me había pedido el divorcio tres veces, inocentemente creía que la revista había inventado eso, pero a partir de ese momento él empezó a decirme ‘es que tú me abandonaste’” Ingrid Coronado

Ingrid Coronado no entendía que a ella la tacharan de abandono cuando Fernando del Solar era el que se había ido en tres ocasiones y desde ese momento no pudo hacer cambiar de opinión al conductor.

Fue en ese momento que los ataques en contra de Ingrid Coronado aumentaron y todo el mundo la empezó a tachar como la mala del cuento.

“Toda esta carrera que había construido en base a amor y a ser responsable, veía cómo se caía, se caían los clientes, el prestigio, las campañas, todo el día me atacaban y siento que la gente olvidaba que soy una conductora, pero también soy ser humano” Ingrid Coronado

Ingrid Coronado confesó que pese a todos los ataques ella no se pudo defender ya que pensaba que podría vulnerar la salud de Fernando del Solar.

“Pensaba ‘si yo me defiendo y eso vulnera su salud qué le voy a decir a mis hijos, aunque sepamos que eso no es cierto, si alguien lo utiliza con qué argumento voy a defender mi punto’, por eso preferí no volver a decir nada” Ingrid Coronado

Tras los ataques que recibió de una revista, Ingrid Coronado decidió ejercer acciones legales después de 10 portadas sobre su separación, pero ahí se dio cuenta que la fuente de información a la que recurrían era a Fernando del Solar y su exesposo Charly López.

“Ya no te sé decir qué me dolió más, si la ruptura o el darme cuenta que la persona que más había amado ahora era mi enemigo. De esa me costó más trabajo levantarme” Ingrid Coronado