No, Ingrid Coronado no debutó conduciendo Venga La Alegría, la conductora de hoy 48 años de edad, agarró fama por haber pertenecido a Garibaldi.

Ingrid Coronado fue una de las integrantes del grupo Garibaldi, misma fama que le atrajo el volverse conocida, pero también el ver su suerte por su relación con Charly López.

Te mostramos cómo lucía Ingrid Coronado a sus 18 años, cuando se unió a Garibaldi en 1994.

A Ingrid Coronado se le podrá conocer como la primera conductora de Venga La Alegría y hasta de La Academia, pero la realidad es que esto no fue lo que la lanzó a la fama.

Ingrid Coronado comenzó a tener fama luego de que se uniera a Garibaldi, el grupo que principalmente fue integrado por:

Ingrid Coronado hizo casting a sus 18 años de edad, para formar parte de Garibaldi, esto a escondidas de sus papás, pues a ellos no les gustaba que tuviera que ver con la televisión.

Asimismo, ha contado que gracias a su participación en Garibaldi logró su sueño de ser “cantante internacional”, hasta 2016 presumió con fotos de la agrupación en España.

Sin embargo, Ingrid Coronado reveló que ella no quería estar en Garibaldi porque no sentía que pertenecía a la imagen que manejaban.

“Las chicas eran más grandes que yo, me llevaban entre cinco y siete años, tenían mejor cuerpo que yo y fui al casting para que me conocieran y me pusieran en un grupo acorde a mí, y no, me quedé”.

Ingrid Coronado, conductora.