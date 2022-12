Ingrid Coronado seguirá pleito legal con Anna Ferro por la herencia de Fernando del Solar pues señala que quiere buscar lo mejor para sus hijos.

A cinco meses de la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad, Ingrid Coronado de 48 años de edad confesó que comenzará un proceso legal en contra de Ana Ferro por la herencia del conductor argentino.

Desde el pasado 7 de octubre, Ingrid Coronado se ha enfrentado a Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, luego de que confesó al programa Ventaneando que el conductor había desprotegido a sus dos hijos: Paolo y Luciano.

“Este asunto sí me sorprendió, honestamente, porque yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos de esta manera”

A casi dos meses de sus declaraciones, Ingrid Coronado reveló que está dispuesta a iniciar un proceso legal ya que desea proteger el patrimonio de sus hijos.

Ingrid Coronado fue una de las famosas que acudió al partido de exhibición de Rafael Nadal en contra de Casper Ruud en la Ciudad de México.

Durante su paso por la alfombra roja, Ingrid Coronado tuvo un encuentro con varios medios de comunicación en donde habló sobre su proceso legal en contra de Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, luego de la muerte del conductor.

En su conversación, Ingrid Coronado se mostró confiada de que tiene la razón y solo sería cuestión de tiempo para que se pueda resolver la situación luego de que vivió un polémico divorcio con Fernando del Solar.

Ingrid Coronado confesó que aún no ha iniciado el proceso legal porque se ha enfocado a otras cosas, pero es algo que está dispuesta a realizar ya que quiere proteger el patrimonio de sus hijos.

“No, no he empezado con ese juicio, sí, pero se tiene que hacer un juicio y no he empezado, honestamente he estado un poco ocupada con otras situaciones”

Ingrid Coronado