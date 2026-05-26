Christian Nodal, de 27 años, admitió que no ha manejado bien sus finanzas tras conflicto por su nombre y revela cuánto ganaba al inicio de su carrera.

Durante una entrevista con el compositor Javier Paniagua, Christian Nodal habló de algunos errores financieros que ha tenido desde que comenzó su carrera.

Christian Nodal revela errores financieros a lo largo de su carrera

La carrera de Christian Nodal inició hace 10 años, cuando era menor de edad. Sus padres manejaron su patrimonio e incluso son dueños de su nombre.

Christian Nodal fue cuestionado sobre qué consejo le daría a su “yo” de 17 años y él mencionó que asesorarse financieramente.

“Que se asesore, que cuide todo lo que firma, que busque un nube equipo” Christian Nodal

El cantante contó que cobraba 15 mil pesos por presentación cuando inició su carrera y eso se le hacía una fortuna, por lo que no lo guardaba en el banco por temor a que se lo robaran.

“Cuando recién empecé ganaba 15 mil pesos por show, pero yo nunca había ganado ese dinero y en mi cabeza era que si yo lo metía en el banco, el banco me iba a robar a mí” Christian Nodal

Christian Nodal contó que después de varios meses entendió que debía guardar su dinero en una cuenta bancaria, pero no contaba con un asesor financiero que le recomendara cómo invertir su dinero.

“No tuve asesoramiento, alguien que me ayudara a hacer crecer el dinero hasta el 2022 y ahorita ya tengo una persona que me administra perfecto” Christian Nodal

Christian Nodal se arrepiente de “firmar sin leer” contratos

El cantante enfrenta una demanda de Universal Music por presuntos contratos falsificados y no es dueño de su nombre, ya que este fue registrado por sus padres.

Es por eso que Christian Nodal se arrepiente de no haber recibido el asesoramiento a lo largo de su carrera y de firmar sin fijarse en los documentos.

“Eso le diría (a su él de 17 años) asesórate bien, ten un buen equipo y trucha con lo que firmas”, expresó Christian Nodal.

Por lo pronto, Christian Nodal no ha revelado qué pasara con los derechos de su nombre o el futuro de 50 de sus canciones que le pertenecen a Universal.