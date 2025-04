El interés por la vida privada de Imelda Garza Tuñón -de 28 años de edad- ha crecido desde que se involucró en una pelea mediática con Maribel Guardia.

Problema que se hace más grande ahora que Maribel Guardia -de 65 años de edad- denunció públicamente haber sido amenazada por Imelda Garza Tuñón.

Al respecto, Imelda Garza Tuñón lo niega y le resta importancia, ya que otra persona tiene su atención.

Esto a 2 años de la muerte de Julián Figueroa, ocurrida el 9 de abril de 2023 por un infarto al miocardio.

Gran sorpresa se llevaron los seguidores de Imelda Garza Tuñón cuando esta dejó entrever que está rehaciendo su vida amorosa a 2 años de la muerte de Julián Figueroa.

De acuerdo con Agencia México, la revelación tuvo lugar en un live que Imelda Garza Tuñón realizó a unos días de cumplirse el segundo aniversario luctuoso de Julián Figueroa.

Un seguidor le preguntó a la actriz si tenía novio, por lo que esta dejó entrever que sí, pero no dará detalles a fin de proteger su relación de dimes y diretes.

“(La voy a) mantener muy privada porque quiero proteger a la gente que quiero, a la gente que está conmigo y al final del día yo sé que se van a enterar, pero voy a tratar de mantenerlo lo más privado posible porque no quiero que lastimen a las personas que amo”

Ante la insistencia de sus seguidores, quienes desean conocer la identidad de la persona que tiene el corazón de Imelda Garza Tuñón, esta se mantuvo firme.

No dará detalles porque teme que a esa persona la ataquen o amenacen.

“Hay gente muy loca. Hay gente amenazando con armas de fuego, a mí (…) O sea, hay gente sin educación que está haciendo cosas que no deben de hacer, entonces yo voy a tratar de mantener como todo esto muy cerrado”

Imelda Garza Tuñón aprovechó la atención para denunciar estar siendo amenazada, al igual que Maribel Guardia.

No obstante, contrario a Maribel Guardia quien dice que Imelda Garza Tuñón le escribió su amenaza, la viuda de Julián Figueroa sí denunciará legalmente.

La actriz de teatro dice conocer la identidad de la persona que la amenaza de muerte e intenta intimidarla.

Por lo que, además de advertirle que tomará las medidas correspondientes, le informa que de resultar culpable podría pasar de tres a seis años en la cárcel.

“Esta semana vamos a meter la denuncia contra la que me están amenazando de muerte y que está diciendo que me está esperando afuera de mi casa, que me mandó un arma de fuego. Le vamos a meter una denuncia por intento de homicidio. Son creo que de tres a seis años de cárcel, entonces, pues ojalá que esté preparada para eso y ojalá que ya deje de amenazar gente”

Imelda Garza Tuñón