Maribel Guardia dice que Imelda Garza-Tuñón le escribió una amenaza y la responsabiliza si algo le pasa

Maribel Guardia teme por su seguridad y por su vida. La actriz y cantante responsabiliza a Imelda Garza-Tuñón si algo le pasa.

De acuerdo con Maribel Guardia -de 65 años de edad-, el último mensaje que le envió Imelda Garza-Tuñón fue para amenazarla.

Por lo que da por hecho que la viuda de Julián Figueroa está detrás de las amenazas que ha recibido en los últimos meses y que la tienen aterrada.

Maribel Guardia dice vivir con miedo por todo lo que ha generado su pelea con Imelda Garza-Tuñón; sin embargo, no dejará México por su amor al país.

A su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Maribel Guardia explica que su miedo se debe a la difusión del video donde un hombre supuestamente le entrega a Imelda Garza-Tuñón sustancias ilícitas en la puerta de su casa.

Pero también porque elementos policíacos ingresaron a su domicilio de la peor manera; rompieron la chapa de su casa.

“Temo por mi vida, mi seguridad. Ahorita en el aeropuerto tenía miedo de que me metieran algo en el equipaje. Tengo miedo de que se metan en mi casa. Ya no tengo seguridad en mi casa, todo mundo sabe donde vivo, se metieron a la fuerza, rompieron la puerta, ya la verdad tengo miedo de estar en mi casa. Tengo miedo de que me metan sustancias en mi casa, que entren de la última manera en que lo hicieron porque ni siquiera se identificaron y se metieron. Tengo miedo de todo”

Maribel Guardia