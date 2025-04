Tras la polémica que se desató luego de que se dijera que el testamento de Julián Figueroa fue falsificado, el esposo de Maribel Guardia salió a dar la cara negando que él sea el responsable.

Las declaraciones del abogado de Imelda Garza-Tuñón de 33 años de edad, apuntaron a que Maribel Guardia o Marco Chacón serían los responsables de falsificar firma y testamento del fallecido Julián Figueroa.

Sin embargo, ante las serias acusaciones que los podrían llevar a la cárcel, Marco Chacón de 51 años de edad, negó todo así como el chisme de que habría golpeado a Julián Figueroa hasta dejarlo inconsciente

El caso de Maribel Guardia de 65 años de edad, buscando el bienestar del hijo que Julián Figueroa tuvo con Imelda Garza-Tuñón, escaló de nivel a temas económicos.

Y es que el caso ahora tiene otro ángulo, donde Antonio Lozano, el abogado de Imelda Garza- Tuñón acusó falsificación del testamento de Julián Figueroa, así como la firma.

Debido a que Marco Chacón era el albacea de Julián Figueroa y quien manejaba sus bienes económicos y propiedades, se le ha visto entre los sospechosos que pudo falsificar el documento.

Asimismo, al ser Maribel Guardia quien denunció a Imelda Garza-Tuñón por el bienestar de José Julián, su nieto, también se le ha visto como sospechosa y quién buscaría quedarse con la herencia de su difunto hijo.

Ante estas acusaciones, Marco Chacón dio una entrevista a Marco Uriel -de 18 años de edad- a quien le negó rotundamente haber falsificado el testamento de Julián Figueroa o algún otro documento.

“Nunca en mi vida he falsificado un documento de ninguna naturaleza ni ese ni ningún otro (...) menos he firmado en nombre de nadie, ni ese ni ningún otro documento ”.

Pero no solo eso, sino que el esposo de Maribel Guardia aseguró que el que Imelda Garza-Tuñón esté peleando el tema del testamento de Julián Figueroa, no es una pelea contra él o la actriz, sino sobre su propio hijo.

“El beneficiario de ese testamento que apareció del cual ninguno de nosotros tenía conocimiento, es el niño [José Julián], no es la abuela [Maribel Guardia] (...) si ellos están peleando ese testamento, digamos que la madre [Imelda Garza-Tuñón] se lo está peleando [el testamento] a su hijo, no a mí, yo no soy heredero”.

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.