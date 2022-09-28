Gonzalo Hevia Baillères viene de una importante familia de empresarios y también es miembro de una de las familias más ricas de México. Te contamos más sobre quiénes son sus padres y hermanos.

El empresario Gonzalo Hevia Baillères ha llamado la atención a través de redes sociales por ser el presunto nuevo novio de Belinda. Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su peculiar familia.

Gonzalo Hevia Baillères es nieto de Alberto Baillères González, quien fue un reconocido empresario y economista mexicano, y murió el 2 de febrero de 2022 a la edad de 91 años.

El empresario mexicano Alberto Baillères. (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)

¿Quién es la familia de Gonzalo Hevia Baillères?

Su abuelo Alberto Baillères González tuvo con María Teresa Gual un total de 6 hijos y una hija. Sus hijos son:

Raúl Baillères

Alberto Baillères

Alejandro Baillères

Xavier Baillères

Mauricio Baillères, fallecido en 2014

Juan Pablo Baillères

Teresa Baillères, hija de Alberto Baillères González, se casó con Gonzalo Hevia y ambos tuvieron a sus hijos:

Gonzalo Hevia Baillères

Tamara Baillères

Entre las decenas de compañías que formaban parte del Grupo Bal, de parte de la familia Baillères, cuatro están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores y en conjunto tienen un valor de mercado de 261 mil 775 millones de pesos.

Minera Fresnillo

Industria Peñoles

El Palacio de Hierro

Grupo Nacional Provincial

La familia de Gonzalo Hevia Baillères, supuesto novio de Belinda (Eduardo Díaz)

Las empresas de su abuelo en el Grupo Bal, están listadas en el mercado de valores de México, de acuerdo con información de El Financiero.

Gonzalo Hevia Baillères, te contamos quienes son sus papás y su hermana

El actual CEO y fundador de Lok, Gonzalo Hevia Baillères es hijo de Tere Baillères y Gonzalo Hevia, ambos padres empresarios y su hermana Tamara Baillères, forma parte de su familia.

Gonzalo Hevia Baillères (LinkedIn)

Tamara Baillères fue Operadora entre bastidores (Operator Backstage) de Mercedes Benz Fashion Week, de acuerdo con LinkedIn.

La hermana de Gonzalo Hevia Baillères estudió en el Collège Alpin Beau Soleil, uno de los colegios privados más antiguos y prestigiosos de Suiza.

“Collège Alpin Beau Soleil fundado en 1910 ofrece educación de alta calidad a estudiantes de más de 50 nacionalidades diferentes a través de su colegio boutique que recibe cada año a tan solo 250 alumnos”, se lee en la página Boardingschool.com

Palacio de Hierro (Moises Pablo / Cuartoscuro)

Su mamá Teresa Baillères es miembro del directorio de Grupo Palacio de Hierro SAB de CV, miembro de la Asociación Mexicana de Cultura y miembro de la Fundación Alberto Baillères, A.C.

Por otro lado, su padre Gonzalo Hevia, es Presidente ejecutivo del consejo Epic Desarrollos, empresa especializada en desarrollos inmobiliarios verticales, habitacional, comercial y oficinas, desde hace más de 22 años.

Epic Coyoacán (Captura de pantalla)

Su padre es egresado del IPADE Business School (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa).

Con información de Quien.com y El Financiero