A dos años de haberse apartado de la política, Roberto Palazuelos dice no estar interesado en retomar esa faceta de su vida.

“La política es algo que yo tenía muchas ganas de vivir. Quería siempre haber sido candidato. Ya lo viví. Y la verdad no me gusta el ambiente”, agregó. Roberto Palazuelos

“No hablemos de eso. No quiero hablar de política. No me interesa la política”, dijo al ser cuestionado por la prensa a su paso por el aeropuerto según muestra un video publicado por el programa Sale el Sol.

Ante la insistencia de reporteros, fue más especifico, reconoció que aunque le gustó involucrarse, el ambiente lo terminó alejando:

Roberto Palazuelos (Captura de pantalla )

La carrera política de Roberto Palazuelos fue breve, estuvo vinculada al partido Movimiento Ciudadano (MC), concentrándose en el estado de Quintana Roo.

En enero de 2022, se registró oficialmente como precandidato de MC a la gubernatura de Quintana Roo. Un mes después su aspiración terminó.

A finales del 2023 se afilió formalmente al partido y en 2024, durante las elecciones federales, compitió como candidato al Senado de la República por mayoría relativa representando a Quintana Roo.

Tras este proceso se retiró de la política.

Roberto Palazuelos preocupado por la situación económica del país, pero sin remordimiento por vender tacos caros

Roberto Palazuelos se mostró interesado en el rumbo que ha tomado el país con el actual gobierno.

El llamado ‘Diamante negro’ -de 59 años- se dijo preocupado por la situación económica y consideró que algunas decisiones que derivan de la política han sido equivocadas aunque señaló que todavía hay oportunidad para mejorar.

“Sí, me da tristeza ver que el país está mal ahorita económicamente. Se han tomado malas decisiones en políticas públicas, pero estamos a tiempo de levantarlo todavía, pero a mí ya no me interesa la política”, reiteró. Roberto Palazuelos

En ese contexto, justificó el precio de los tacos que vende en sus restaurantes. Ante críticas por el costo, explicó que estos se establecen a partir de estudios de mercado y dependen de cada zona.

“Los precios los armas conforme a un estudio de mercado por zona, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo cuáles van a ser los precios para Cancún, pero es un taco como de 250 pesos” Roberto Palazuelos

Defendió el costo argumentando que sus tacos no son convencionales sino un platillo de gran tamaño que equivale a varias porciones.

“Es un platillo muy, muy grande y es un supertaco. No es cualquier taco. Salen varios tacos”, concluyó. Roberto Palazuelos