Ramón Ayala Jr. se encuentra en medio del escándalo; el hijo de Ramón Ayala podría pasar 20 años en prisión, se le acusa de:

Agresión sexual

Hostigamiento

Maltrato Laboral

El pasado viernes, 23 de octubre, Ramón Ayala Jr. se entregó a las autoridades en respuesta a una orden de arresto emitida por acusaciones de agresión sexual.

Horas más tarde recuperó su libertad tras pagar una fianza de 2 mil dólares (más de 37 mil pesos mexicanos); sin embargo, el proceso penal en su contra continúa su curso, al igual que las tres demandas civiles que enfrenta.

#LoVisteEnVentaneando 🚨Ramón Ayala Jr. es acusado de agresión, hostigamiento sexual y maltrato laboral por exempleados. Fue presentado ante autoridades en Texas y salió tras pagar una fianza ⚖️👮‍♂️. #Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO https://t.co/p1vMqg1wdV — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 26, 2026

Situación jurídica de Ramón Ayala Jr.

Crystal del Toro, abogada de las personas que acusan a Ramón Ayala Jr., explicó en Ventaneando, los procedimientos legales que enfrenta el músico.

De acuerdo con la letrada, integrantes de la agrupación musical de Ramón Ayala Jr. presentaron dos procedimientos jurídicos distintos argumentando que esté expuso sus genitales y realizó actos sexuales ante ellos, entre otras cosas.

Sustentando sus declaraciones, presentaron videos que lo probarían.

“Por un lado, se trata de demandas civiles en las cuales buscamos que los responsables sean sancionados por los daños económicos que causaron. Por otro lado, el procedimiento penal, que es el objeto de la atención pública reciente, el cual es llevado a cabo por el estado de Texas y en el cual Ramón Ayala Junior podría enfrentar una pena de prisión de entre 2 y 20 años si resulta culpable”, explicó. Crystal del Toro. Abogada

La propia aclaró que se tratan de acusaciones penales que son independientes de tres demandas civiles contra el músico -de 57 años-.

“Las demandas civiles son acciones legales que presentamos en representación de individuos que afirman haber sufrido abusos. En estos casos, buscamos que los responsables sean considerados responsables por el daño causado y que nuestros clientes obtengan una compensación económica por el sufrimiento experimentado. Por otro lado, existe un caso penal que es llevado a cabo por el Estado de Texas a través de la Fiscalía, y que no es gestionado por nuestra firma”, agregó. Crystal del Toro. Abogada

Con respecto al progreso de las demandas, los tres casos civiles pendientes serán consolidados en una sola jurisdicción cuyo juicio está programado para marzo de 2027.

En cuanto al procedimiento penal aún no se ha establecido una fecha definitiva para el juicio ya que se encuentra en la primera etapa de investigaciones.

Hijo de Ramón Ayala se entrega en Texas por presunto abuso sexual (@iamramonayala / Instagram )

Ramón Ayala también enfrenta demandas civiles por complicidad

De acuerdo con la abogada Crystal del Toro, el nombre de Ramón Ayala está incluido en las demandas civiles contra su hijo, debido a que presuntamente tenía conocimiento de los hechos y no tomó medidas para detenerlos.

“Aún después de que las demandas se presentaron y todo salió a la luz, lo mantuvieron en su cargo dentro de la gira. Por lo tanto, se puede afirmar que sabían desde entonces y lo saben actualmente, pero nunca tomaron ninguna acción” Crystal del Toro. Abogada

Al respecto, la defensa de Ramón Ayala calificó los señalamientos como difamatorios y aseguró que se trata de un plan para tener una ganancia económica.

Cabe señalar que los demandantes exigen una compensación de al menos 25 millones de dólares.