El cantante y acordeonista Ramón Ayala extendió un comunicado para habrar de su situación legal tras la demanda presentada en su contra por agresión sexual en Texas, Estados Unidos.

“Por cuestiones legales, en este momento no puedo ni debo dar entrevistas. Nuestro equipo de abogados está trabajandop para escrarecer los hechos y Dios estará con todos nosotros” Comunicado de Ramón Ayala

En el escrito, el cantante señaló que la demanda no solo lo ha afectado a él, sino también a su equipo de trabajo y familia.

Ramón Ayala lamenta que demanda por agresión sexual lastime a su grupo y su familia

Ramón Ayala fue claro en expresar que el comunicado emitido a la opinión pública y medios era la única forma en la que podía hablar legalmente de la demanda en su contra.

Y aunque eventualmente no pudo ahondar en los detalles, sí aprovechó el escrito para externar sus sentimientos ante la situación y la forma en la que su familia se ha visto afectada.

Ramón Ayala (Instagram | Ramón Ayala)

En sus palabras, Ramón Ayala lamenta que , señalando que la demanda tiene como fin algún tipo de remuneración económica.

En este sentido, el “rey del acordeón” sentenció que haya personas que estén dispuestas a dañar todo un legado y familia con tal de obtener dinero.

“[...] lastimosamente en afán de obtener atención, reconocimiento o remuneración económica, algunas personas sin fundamento intentan sacar ventaja y manchar el legado de un artista que salió de la nada con humildad, esfuerzo y sacrificio” Comunicado de Ramón Ayala

Finalmente, Ramón Ayala agradeció a los fans y amigos que le han mostrado apoyo desde que se informó en medios por la demanda por presunta agresión sexual.

Hasta donde se sabe, la querella fue interpuesta por un exempleado del grupo Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte.

De acuerdo con el testimonio del demandante, identificado en el caso como John Doe, hubo conductas cuestionables yd e carácter sexual durante las giras de la agrupación de Ramón Ayala.

A la par, pide 25 millones de dólares en indemnización.